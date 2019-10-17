Disney+上線倒數中　官方發布3小時預告、推特連發精彩片單

▲目前Disney+已有台灣官網，但未透露台灣地區的推出時間。（圖／取自Disney+官網）

記者王曉敏／綜合外電報導

迪士尼串流影音服務Disney+將於11月12日在美國地區正式推出，Disney+官方推特於周一（14日）發布一長串推特預告Disney+的片單，其中除了迪士尼早期的動畫電影外，還包括皮克斯、星際大戰（Star War）、漫威（Marvel）及國家地理國家地理頻道（National Geographic）的節目。

據外媒Variety報導，Disney+一推出，整個迪士尼帝國的完整規模都將呈現出來。Disney+在官方推特發文，並於下方留言處依照年份張貼每部電影的宣傳海報，從1937年版的《白雪公主》（Snow White and the Seven Dwarfs）開始，依序有1940的《木偶奇遇記》（Pinocchio）、《海角一樂園》（Swiss Family Robinson）及經典的音樂動畫片《幻想曲》（Fantasia）等。

▼Disney+官方推特釋出一長串片單。

It. Is. Time. From Snow White and the Seven Dwarfs to The Mandalorian, check out basically everything coming to #DisneyPlus in the U.S. on November 12.



Pre-order in the U.S. at https://t.co/wJig4STf4P today: https://t.co/tlWvp23gLF pic.twitter.com/0q3PTuaDWT — Disney+ (@disneyplus) October 14, 2019

迪士尼官方15日也在YouTube上傳一支長達3小時17分鐘的預告，介紹Disney+的精彩片單，同樣是依照年份，從《白雪公主》到迪士尼最新的原創太空歌劇網路電視劇《曼達洛人》（The Mandalorian）。據先前迪士尼的搓法，Disney+將提供多達7500集電視劇、400多部電影及超過百部近期迪士尼電影。

目前Disney+已開放美國地區用戶預定，預計將於11月12日正式推出，不過尚未有其他亞洲地區上線時間表，外媒推測整合期可能得耗時2年，預計亞洲地區得等到2021年底才可能推出。