Disney+上線倒數中　官方發布3小時預告、推特連發精彩片單

▲目前Disney+已有台灣官網,但未透露台灣地區的推出時間。(圖/取自Disney+官網)

記者王曉敏/綜合外電報導

迪士尼串流影音服務Disney+將於11月12日在美國地區正式推出,Disney+官方推特於周一(14日)發布一長串推特預告Disney+的片單,其中除了迪士尼早期的動畫電影外,還包括皮克斯、星際大戰(Star War)、漫威(Marvel)及國家地理國家地理頻道(National Geographic)的節目。

據外媒Variety報導,Disney+一推出,整個迪士尼帝國的完整規模都將呈現出來。Disney+在官方推特發文,並於下方留言處依照年份張貼每部電影的宣傳海報,從1937年版的《白雪公主》(Snow White and the Seven Dwarfs)開始,依序有1940的《木偶奇遇記》(Pinocchio)、《海角一樂園》(Swiss Family Robinson)及經典的音樂動畫片《幻想曲》(Fantasia)等。

▼Disney+官方推特釋出一長串片單。

It. Is. Time. From Snow White and the Seven Dwarfs to The Mandalorian, check out basically everything coming to #DisneyPlus in the U.S. on November 12.



Pre-order in the U.S. at https://t.co/wJig4STf4P today: https://t.co/tlWvp23gLF pic.twitter.com/0q3PTuaDWT