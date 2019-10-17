全球第二、亞洲第一！　農委會：台灣芭樂可以外銷美國了

▲台灣繼墨西哥之後全世界第2個芭樂可以輸美的國家。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

農委會今（17日）表示，美國農業部動植物檢疫局在美東時間16日預刊台灣番石榴輸銷美國的檢疫規定並將在17日正式公告生效，我國成為亞洲第一個可輸銷番石榴鮮果實至美國的國家。

農委會主委陳吉仲也在臉書上開心表示，台灣芭樂出口美國從2009年就開始談判，但多年來一直沒有成功，經過雙方多次協商後，今終獲美方正式公告檢疫規定，為開拓台灣優質農產品新市場再傳捷報。陳吉仲也說，目前我國的最大芭樂外銷國是加拿大，佔外銷總量的一半以上，美國市場打開後，北美銷量有機會倍增，對於擴大我國芭樂外銷將會非常有幫助。

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▲農委會指出，今年台灣芭樂產量好，至今已有4300公噸。（圖／農委會提供）

農委會說明，因我國為東方果實蠅、瓜實蠅及南瓜實蠅疫區，番石榴為該等果實蠅寄主，輸銷美國必須克服檢疫障礙，因此，農委會開發可兼顧番石榴良好品質及殺滅果實蠅效果之低溫殺蟲處理技術，並整備番石榴生產資料、有害生物清單及防治管理措施，向美國提出申請，經美方完成書面資料審查、派員來台實地查證，雙方多次協商溝通，今終獲美方正式公告檢疫規定。

▲陳吉仲在臉書上公布台灣芭樂可以外銷美國。（圖／農委會提供）

農委會指出，依據美方公告的檢疫規定，我國產番石榴輸美須源自登記核可之供果園及包裝場，果實須在開花後3週（直徑小於4公分）雙層套袋以防止檢疫有害生物進入。運抵美國前須完成1℃以下持續17天之冷藏處理，或於生產期間針對美方關切的果實蠅種類進行果實蠅監測，再搭配時間較短之處理方式（0℃以下持續12天或1℃以下持續15天）。後續雙方將儘速完成執行細節之工作計畫簽署，讓美國消費者品嚐到臺灣的番石榴。

▲台灣芭樂。（圖／農委會提供）

農委會強調，番石榴為台灣重要果品，營養價值高，所含維他命C是蘋果的50倍，奇異果的4倍，為最佳養生保健水果。目前台灣番石榴鮮果實已可輸銷至加拿大、中國大陸、香港、馬來西亞、澳門、汶萊、阿拉伯聯合大公國、巴林、印尼及荷蘭等國家地區，今美國開放台灣番石榴輸入，將擴大台灣番石榴外銷市場版圖。

