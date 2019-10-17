不甩藍營要求請假！蔡英文霸氣喊：總統的責任「堅守崗位為國家服務」

▲蔡英文強調總統的責任是堅守崗位。（圖／翻攝自蔡英文臉書）



記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜15日開始向市府請假，「放韓假」全力投入總統選舉。韓國瑜請假跑選舉，藍營要求總統蔡英文也跟進放假，對此，蔡英文17日透過臉書發文，強調總統的責任應該是「堅守崗位為國家服務」。

蔡英文17日在臉書發文提到，今早一連接見了三個來自國外的團體，為台灣的外交工作努力。

蔡英文一早就接見三個訪團，分別是接見丹麥國會副議長柯絲高（Pia Kjaersgaard）訪問團，加強台灣與丹麥在產業發展上的夥伴關係，特別是綠能、環保、長照等產業的合作。



蔡英文接著接見「國防大學國際高階將領班」第14期學員，和來自中南美洲友邦的高階將領及文官進行軍事戰略的合作交流；第三個訪團是來自美國「共和黨國際事務協會」的訪問團，以具體行動支持台灣的民主，強化台美的夥伴關係，共同因應區域的挑戰及威脅。



蔡英文說，17日下午還會在總統府主持「原住民歷史正義與轉型正義委員會」的會議，「我相信只要每個政治人物都在自己的崗位上努力，把該做的事情做好，國家就會變得更好。」

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