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「重慶. 台灣週」開幕 百位中小企業家聚焦兩岸經貿商機

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記者任以芳／重慶報導

第11屆「重慶·台灣週」（16日）在重慶隆重開幕，來自渝台兩地超過600多位企業家代表齊聚，這次主題聚焦「兩岸經貿合作和文化交流。」活動舉辦十年下來，累計促成經貿合作項目161個、簽約金額197.4億美元，有力推動台渝融合發展，促進兩岸經貿高度發展。

▲第十一屆「重慶. 台灣周」開幕 推經貿交流。（圖／記者任以芳攝）

▲第十一屆「重慶. 台灣週」開幕推動兩岸經貿交流。（圖／記者任以芳攝）

▲重慶市委副書記、重慶市人民政府市長唐良智在開幕式致辭（圖／記者任以芳拍攝）

▲第11屆「重慶·台灣週」重慶市委副書記、重慶市人民政府市長唐良智在開幕式致辭。（圖／記者任以芳拍攝）

本屆台灣週以「創新發展·融合共享」為主題，主要聚焦台渝融合發展、經貿文化、文化體育、基層等四大板塊19個分項交流活動。重慶市委副書記、重慶市人民政府市長唐良智在開幕式致辭表示，「重慶與台灣的交流密切，當地台資企業累計達到1749家、合同金額285.6億美元，渝台進出口額過去10年從12億元增至267.8億元，增長了21倍，兩地民間往來日益密切，每年來渝台灣遊客將近10萬人次，重慶市民赴台旅遊團組年均增長8千人次。」台灣是重慶第五大貿易夥伴，越來越多台資前進重慶佈局。

▲第11屆「重慶·台灣週」。（圖／記者任以芳拍攝）

▲第11屆「重慶·台灣週」國務院台辦副主任裴金佳在開幕式致辭。（圖／記者任以芳拍攝）

中共中央台辦、國務院台辦副主任裴金佳也表示，「大陸穩居世界第二大經濟體，擁有近14億人口和全球規模最大、最具成長性的中等收入群體，市場龐大、基礎設施完備、產業鏈完整、人才資源豐富、創新能力不斷提高，新技術、新產業、新業態、新模式不斷湧現，經濟呈現平穩健康的發展態勢。」如今兩岸持續推動經貿和文化交流，並照顧廣大台灣民眾，未來大陸依然是台企投資，尤其是台灣青年的最佳選擇。

▲第11屆「重慶·台灣週」。（圖／記者任以芳拍攝）

▲第11屆「重慶·台灣週」，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍提出三點建議。（圖／記者任以芳拍攝）

重慶是西部大開發的重要戰略點，「一帶一路」和「長江經濟帶」兩大戰略的交匯點，台商如何抓住機遇？兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍提出三點建議，「第一銘記歷史，台灣與重慶有十分深刻歷史記憶，第二是堅定信心，兩岸共享利益，第三是融合發展、交流互鑑，認真貫徹「31條惠台措施」，落實兩個同等待遇，為台商在大陸發展創造更好環境。」

▲第11屆「重慶·台灣週」。（圖／記者任以芳拍攝）

▲第11屆「重慶·台灣週」，新黨主席郁慕明呼籲大陸政府多給台商「安全感」。（圖／記者任以芳拍攝）

「對台商來說，重慶是台商戰略支點！」新黨主席郁慕明致辭時表示，未來十年，大陸西部大開發進入新格局，對台商而言，重慶是最好戰略位置，台商可以往西、再往西、再往南進入到歐洲跟東盟市場的一個最好的支點。郁慕明也呼籲，希望大陸政府多給台商安全感，「過去10年，著眼給台商降低成本和優惠政策，未來下一個10年不該停留在這方向。台資企業發展不只講究成本，當企業發展到一個高度，對台商最重要是安全，合法權益要得到保障。」

▲第11屆「重慶·台灣週」。（圖／記者任以芳拍攝）

▲第11屆「重慶·台灣週」，全國台企聯會長李政宏鼓勵台青多往大西部發展。（圖／記者任以芳拍攝）

談到台青創業，全國台企聯會長李政宏致詞時也表示，「重慶作為中西部地區的直轄市，擁有獨特的區位優勢，是『一帶一路』和『長江經濟帶』的聯結點，為台資企業在渝發展奠定了良好的基礎，營造優良的投資環境，成為廣大台商投資興業的熱土。」李政宏一連來重慶三年，見證當地快速經貿發展，相較過去北上廣深一直是台青創業首選，未來，台企聯將鼓勵更多台灣青年多往大西部發展，搭配重慶發佈實施的58條對台措施，要讓台青尋找最好的機會！

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