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熊海靈主持活動喊韓國瑜「總統好」　高市府：行政不中立，會開罰

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記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄國慶升旗典禮時，主持人熊海靈在活動中公開向韓國瑜喊「總統好」，讓整場典禮瞬間彷彿變成造勢大會，因此舉出現在高市府補助的活動中有違常理，隨即引發外界討論。民進黨高市議員李雅慧17日在交通部門質詢時針對此事詢問市府態度，觀光局長邱俊龍表示，「確實不妥，會開罰但金額未定」。

▲高雄國慶韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄國慶升起典禮主持人熊海靈公開向韓國瑜高喊總統好。（資料照／記者賴君欣攝）

▲▼國慶升起典禮主持人熊海靈向韓國瑜高喊總統好遭議員民進黨議員李雅惠質疑行政不中立。（圖／翻攝自「高雄市議會」頻道）

▲高雄國慶升起典禮時主持人熊海靈向韓國瑜高喊總統好，遭議員民進黨議員李雅惠質疑行政不中立。（圖／翻攝自「高雄市議會」頻道）

高雄市政府9、10日舉辦的金曲之夜演唱會及國慶升旗典禮中，皆有人於舞上高喊「凍蒜」、「總統好」等造勢口號，讓活動彷彿變成造勢大會，引發外界批評。民進黨高市議員李雅慧17日上午在交通部門的質詢時針對此事詢問高市府態度，她認為既然這些活動是使用政府預算，理應符合行政中立的原則，倘若市府這次如果沒有展現應有態度，類似情況仍可能再發生。

高市觀光局長邱俊龍表示，市府活動主持人的邀聘是由委外辦理活動單位推薦、觀光局同意的，此類言論出現在政府經費補助的場合中確實有爭議，有關主持人的失言，將依規定對承辦單位開罰，但裁罰金額仍在與會計、政風處討論中，日後也會對辦理活動的主持人嚴加檢視與要求。

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