熊海靈主持活動喊韓國瑜「總統好」　高市府：行政不中立，會開罰

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄國慶升旗典禮時，主持人熊海靈在活動中公開向韓國瑜喊「總統好」，讓整場典禮瞬間彷彿變成造勢大會，因此舉出現在高市府補助的活動中有違常理，隨即引發外界討論。民進黨高市議員李雅慧17日在交通部門質詢時針對此事詢問市府態度，觀光局長邱俊龍表示，「確實不妥，會開罰但金額未定」。

▲高雄國慶升起典禮主持人熊海靈公開向韓國瑜高喊總統好。（資料照／記者賴君欣攝）

▲高雄國慶升起典禮時主持人熊海靈向韓國瑜高喊總統好，遭議員民進黨議員李雅惠質疑行政不中立。（圖／翻攝自「高雄市議會」頻道）

高雄市政府9、10日舉辦的金曲之夜演唱會及國慶升旗典禮中，皆有人於舞上高喊「凍蒜」、「總統好」等造勢口號，讓活動彷彿變成造勢大會，引發外界批評。民進黨高市議員李雅慧17日上午在交通部門的質詢時針對此事詢問高市府態度，她認為既然這些活動是使用政府預算，理應符合行政中立的原則，倘若市府這次如果沒有展現應有態度，類似情況仍可能再發生。

高市觀光局長邱俊龍表示，市府活動主持人的邀聘是由委外辦理活動單位推薦、觀光局同意的，此類言論出現在政府經費補助的場合中確實有爭議，有關主持人的失言，將依規定對承辦單位開罰，但裁罰金額仍在與會計、政風處討論中，日後也會對辦理活動的主持人嚴加檢視與要求。

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