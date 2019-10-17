▲ 洪都拉斯化身一日五股鄰長，投入共餐掌廚導及覽眷村文史館。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市「行動鄰長」專案熱血展開，許多鄰長在里長號召下，積極投入在地服務，本期《保庇新北市》封面也特邀藝人洪都拉斯，擔任一日鄰長，協助五股貿商里長蕭明霞帶領鄰長與社區志工共餐掌廚、環境整理，榮民榮眷慰問，並充當里內「眷村文史館」導覽員。他說，原來鄰長工作責任重大，真的要對鄰長的服務給予肯定，是新北市里政的最佳後盾。

民政局長柯慶忠表示，新北市有2萬2371位鄰長，高居全台第一，鄰長不但熟悉在地，許多鄰長更擁有專長，為精進鄰長職能並整合鄰長人力資源，2019年6月起分別在中和、汐止及五股3區試辦「行動鄰長」專案，透過居家安全、居家衛生、社會服務3大行動服務，打造全方位在地服務，快速將市政資源輸送至有需要的民眾手中，並將於2020年正式推行至全新北市。

洪都拉斯指出，他住在五股貿商里已經十幾年，大家感情相當好，因此從未想要搬進台北市。這次在蕭明霞里長分配工作下，把貿商里鄰長一天內要服務里民的事項操練一遍，才知道任務很不輕鬆，不但生老病死等里民重要訊息都要通報，還要維護環境清潔、幫長輩們分類資收，共餐時間又得充當跑堂志工，有些鄰長因擁有好手藝，還要支援共餐美食廚房。

▲ 本期《保庇新北市》封面邀藝人洪都拉斯（中間拿麥克風者）擔任一日鄰長，和五股貿商里長蕭明霞（穿藍色背心者）帶領鄰長與社區志工共餐掌廚、環境整理，榮民榮眷慰問。

貿商里長蕭明霞表示，因里長工作包羅萬象，忙不過來的服務，就會委請鄰長代勞。貿商里25位鄰長個個熱心助人，除了要掌握里民生活狀況，將訊息回報里辦公處，更得身先士卒擔任環保志義工或巡守隊員，因此鄰長的挑選，通常都會請任勞任怨、願意為社區無私付出者擔任。

蕭明霞說，貿商里民非常團結，主要功勞就是鄰長們平時與里民的情感維繫，第一線輸送溫暖。而鄰長吃重的任務外，在貿商里甚至還要協助榮民榮眷補助案申請，及輪班擔任里內特色景點「眷村文史館」的導覽志工，是跟其他里很不一樣的地方。

洪都拉斯在協助老人共餐活動順利進行後，也帶路分享「眷村文史館」精彩館藏，裡面上千件眷村文物，都是里內超過200位陸、海、空各軍種老戰士們的壓箱寶，在蕭明霞里長號召下出借展覽。

從早年的各式戎裝、勳獎章、軍眷證、蔣公銅像、辦公用的手提皮箱、眷村常見的滑門電視、30年代的軍眷旗袍、五股鄉民代表牌、眷村自治會的木牌、生活用品，甚至小到連美軍軍援的麵粉袋通通有，洪都拉斯一面導覽，也一面沉浸在懷舊時光。

另外，貿商里每逢節日活動，如春節聯合祭祖、端節包粽、中秋晚會、國慶升旗等，鄰長們更是不可或缺的好幫手，洪都拉斯還跟里長自告奮勇，下次中秋晚會他也安排個橋段表演。洪都拉斯很認真地說，花了一天出勤鄰長任務，才知道工作沒有大家想像中的簡單，深入家戶擔任里長、公所和市府的第一線，反映市民最基層的聲音，這份辛勞值得大家肯定。

更多洪都拉斯一日鄰長的精彩內容，都將收錄在10月底出刊的《保庇新北市》雙月刊，歡迎讀者至圖書館、區公所、戶政事務所、各區老人會等長青社團借閱，或至新北市政府民政局官網下載電子書網址：http://www.ca.ntpc.gov.tw。

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