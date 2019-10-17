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哈吉貝沖走日本福島「核垃圾」　原能會：對環境影響屬輕微

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▲▼ 颱風哈吉貝重創日本。（圖／路透）

▲颱風哈吉貝重創日本。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

哈吉貝侵襲日本關東，包括曾遭受核災事故的福島縣，經當地福島縣田村市證實，福島第一核電廠事故的輻射汙染垃圾，其中一批隨著大雨流入100公尺外的河川，對此，我國原能會發出聲明，目前尚未發現流出的污染物對環境造成影響，初步研判廢棄物為輕微污染，對環境的影響應屬輕微。

原能會聲明表示，按日本環境大臣小泉進次郎10月15日在參議院表示，目前尚未發現流出的污染物對環境造成影響，原能會由媒體報導指廢棄物為樹枝、土壤等，屬環境除污後所產生並包裝堆放在室外，初步研判，該等廢棄物為輕微污染，對環境的影響應屬輕微。

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▲▼ 颱風哈吉貝重創日本。（圖／路透）

▲颱風哈吉貝重創日本。（圖／路透）

原能會表示，我國駐日本代表處持續蒐集日本政府發布福島污染廢水的資訊並轉知原能會，目前並未收到哈吉貝颱風對日本環境造成輻射影響擴大的資訊。

原能會指出，為掌握台灣附近海域輻射狀況，原能會輻射偵測中心持續例行針對台灣沿岸9處漁港附近的海水、岸砂、漁產物等進行取樣分析，鄰近海域部分的調查分析則與學術機構合作進行，目前的檢測分析結果均為正常。

根據《朝日新聞》報導，福島第一核電廠事故導致的輻射汙染物全被裝入垃圾袋，並放置在一座臨時存放所，目前大約存放著2667袋，近日存放所被颱風哈吉貝的大雨淹沒，其中一批垃圾袋就隨著大雨流入100公尺外的河川。

▲▼ 颱風哈吉貝重創日本。（圖／路透）

▲颱風哈吉貝重創日本。（圖／路透）

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