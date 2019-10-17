　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

P圖造謠「蔡英文們丟棄國旗」　花蓮男遭傳喚嗆警綠色恐怖

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲花蓮縣一位許姓民眾散播不實的圖文訊息遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

▲花蓮縣一位許姓民眾散播不實的圖文訊息遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

雙十國慶日當天蔡英文總統發表演說，強調「中華民國台灣」為全民最大共識，不料當天臉書及網路上居然出現一張大量棄置國旗照片瘋傳，照片圖說反嗆蔡總統指明「被蔡英文們丟棄的國旗」，引發藍營支持者紛紛轉傳並痛罵，但有看不過去的網友發現這張照片是15年前國民黨支持者抗議陳水扁當選的舊照片，據此向警方檢舉。刑事局獲報後找到散佈者依法送達通知書，結果網友暴怒反蒐證，嗆聲反告警察妨害自由，痛罵警方行為「根本就是綠色恐怖」。

▲花蓮縣一位許姓民眾散播不實的圖文訊息遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）▲花蓮縣一位許姓民眾散播不實的圖文訊息遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

▲花蓮縣一位許姓民眾散播不實的圖文訊息遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

對此刑事局17日說明：警方15日晚間鎖定一名家住花蓮的許姓網友涉案，偵二大隊幹員前往他住處送達傳喚通知書，並說明他涉及違反《社會秩序維護法》案件，請他依規定到案說明；許民當場氣憤怒嗆警方妨害自由，不願簽收通知書，還反諷自己「不認識字」無法簽收，當場與警員爆發口角。

許姓網友透過臉書發聲，認為民主法治國家本來就有言論自由，認為警方任意上門打算逮捕他：「本人有三長兩短一定是蔡英文幹的」，要求警方當場受理他提告，並不願前往警局製作筆錄，反嗆「為何不能在家裡製作筆錄」，警方苦勸他仍不願簽收，還在通知書上寫下一堆個人意見，警方只能無奈離去。

事後許姓男子抱怨上傳的影片被藍營群眾廣傳、紛紛痛批政府亂搞綠色恐怖：「簡直就是警總再現」，刑事局強調，許姓網友因涉及散佈網路謠言，警方受理檢局依規定傳喚到案說明，但許民拒絕後刑事局已將案件移交花蓮縣警局接手偵辦。

 【其他新聞】

► 快訊／士林Uber Eats送餐員遭撞無生命跡象　送醫搶救中

►北市環東大道死亡車禍！黃牌重機超車撞護攔　駕駛不治

►「風飛沙」幫主是鎮代會主席！教唆強盜+暴力討債+持槍恐嚇遭法辦

► 何韻詩遭潑漆統促黨2嫌交保　警政署緊急聲明：最速建請檢察官抗告

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

 
ET快訊
搭飛機行李過重！她急穿「2.5公斤衣」…照片曝光網狂讚
快訊／高雄逆子拿剪刀刺媽媽胸口！母倒臥血泊亡
快訊／韓國瑜：若我選上總統　將主動廢除一例一休
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

李婉鈺妨害公務案：不對警察道歉，我被吃豆腐才動手　

祖孫慘死輪下！砂石車駕駛僅以10萬交保　檢：讓他回家籌錢另談賠償

心痛照曝光！無照保母抱男嬰浸熱水燙到脫皮　爸媽哭求「抓去關」

P圖造謠「蔡英文們丟棄國旗」　花蓮男遭傳喚嗆警綠色恐怖

快訊／1男子「闖某電信大樓」拿刀抵胸口！叫囂怒吼：詐騙公司　急送醫治療中

貨車輾輪胎「衝破高架護欄墜地15公尺亡」　警要找「主人」

男騎腳踏車搖搖晃晃　警攔下酒測竟高達1.41…開罰600元↑

機車上國道自撞護欄摔車　騎士：走路肩太緊張

快訊／高雄人倫悲劇！逆子與母爆爭吵　下秒持利剪狂刺胸...她倒臥血泊亡

外送員遇警攻堅「拔槍我不敢送」　foodpanda對話惹怒網友痛批：死命必達

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

李婉鈺妨害公務案：不對警察道歉，我被吃豆腐才動手　

祖孫慘死輪下！砂石車駕駛僅以10萬交保　檢：讓他回家籌錢另談賠償

心痛照曝光！無照保母抱男嬰浸熱水燙到脫皮　爸媽哭求「抓去關」

P圖造謠「蔡英文們丟棄國旗」　花蓮男遭傳喚嗆警綠色恐怖

快訊／1男子「闖某電信大樓」拿刀抵胸口！叫囂怒吼：詐騙公司　急送醫治療中

貨車輾輪胎「衝破高架護欄墜地15公尺亡」　警要找「主人」

男騎腳踏車搖搖晃晃　警攔下酒測竟高達1.41…開罰600元↑

機車上國道自撞護欄摔車　騎士：走路肩太緊張

快訊／高雄人倫悲劇！逆子與母爆爭吵　下秒持利剪狂刺胸...她倒臥血泊亡

外送員遇警攻堅「拔槍我不敢送」　foodpanda對話惹怒網友痛批：死命必達

中國新加坡打造海陸貿易走廊　透過重慶連結「一帶一路」

美要求中方官員通報見面對象　陸：違反國際公約

新幹線120節車廂泡水　修復太難重新生產更划算

「重慶. 台灣週」開幕 百位中小企業家聚焦兩岸經貿商機

明年經濟成長放緩、衰退風險可控　兩大因素支撐全球經濟走勢

李婉鈺妨害公務案：不對警察道歉，我被吃豆腐才動手　

幻象飛官何子雨失事近2年　空軍證實尋獲戰機黑盒子

「台灣AI雲」正式商轉！　華碩展現人工智慧軟體與系統整合力

拿出來補妝超驕傲！嬌蘭聖誕彩妝像極了夢幻逸品

看準南部百貨商機挺進台南　小米台南西門店開幕

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

社會熱門新聞

外送員遇警攻堅　客服：麻煩你繼續送

司機跪地懺悔！少女母淚崩：我失去了媽媽跟女兒

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

出生遭父拋棄！13歲女苦讀進資優班…遭砂石車輾死

試管受孕夫卻外遇　單親媽栽培資優女卻永隔

逼車3分鐘害吞4罰單　法院認證魔人

評國防部買戰機是盤子　網揭挨告關鍵

剛過生日！少女慘死砂石車輪下　曾寫永遠不知道明天

快訊／韓國瑜請假day1！高雄男扔衝鋒槍與警對峙

外送員影片曝光！不知顧客有槍…

連千毅買家哭哭！還有500件待驗

利用前妻顧病母　男還告她侵入住宅

即／台中騎士碰撞砂石車　祖孫遭捲輪胎輾斃

人妻跳樓3千萬房成凶宅！夫與孩子得賠300萬

更多熱門

相關新聞

獨／韓「晶晶體」演說後　小英11月美國商會演說尬英文

獨／韓「晶晶體」演說後　小英11月美國商會演說尬英文

請假三個月投入總統選戰的高雄市長韓國瑜，先前在美國商會上，以「晶晶體」演說，引起各界的嘲諷。根據最新的消息，總統蔡英文將於11月19日，再次受邀出席美國商會年度會員大會，並發表演說。

幕後／「新蘇連」名單風暴...蔡英文被抓來背書

幕後／「新蘇連」名單風暴...蔡英文被抓來背書

陳學聖要中研院設「真相調查委會」介入調查蔡英文論文

陳學聖要中研院設「真相調查委會」介入調查蔡英文論文

蘇貞昌嗆：韓國瑜放棄高雄 總統不可能放棄台灣

蘇貞昌嗆：韓國瑜放棄高雄 總統不可能放棄台灣

韓國瑜喊「檢討一例一休」　蔡英文辦公室批：弄清楚再說

韓國瑜喊「檢討一例一休」　蔡英文辦公室批：弄清楚再說

關鍵字：

刑事局蔡英文國旗造謠嗆警

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

男學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！

12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5

「一條線」比基尼案反轉！男友1799字還原真相

更多

最夯影音

更多
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」
修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面