P圖造謠「蔡英文們丟棄國旗」　花蓮男遭傳喚嗆警綠色恐怖

▲花蓮縣一位許姓民眾散播不實的圖文訊息遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

雙十國慶日當天蔡英文總統發表演說，強調「中華民國台灣」為全民最大共識，不料當天臉書及網路上居然出現一張大量棄置國旗照片瘋傳，照片圖說反嗆蔡總統指明「被蔡英文們丟棄的國旗」，引發藍營支持者紛紛轉傳並痛罵，但有看不過去的網友發現這張照片是15年前國民黨支持者抗議陳水扁當選的舊照片，據此向警方檢舉。刑事局獲報後找到散佈者依法送達通知書，結果網友暴怒反蒐證，嗆聲反告警察妨害自由，痛罵警方行為「根本就是綠色恐怖」。

▲花蓮縣一位許姓民眾散播不實的圖文訊息遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

對此刑事局17日說明：警方15日晚間鎖定一名家住花蓮的許姓網友涉案，偵二大隊幹員前往他住處送達傳喚通知書，並說明他涉及違反《社會秩序維護法》案件，請他依規定到案說明；許民當場氣憤怒嗆警方妨害自由，不願簽收通知書，還反諷自己「不認識字」無法簽收，當場與警員爆發口角。

許姓網友透過臉書發聲，認為民主法治國家本來就有言論自由，認為警方任意上門打算逮捕他：「本人有三長兩短一定是蔡英文幹的」，要求警方當場受理他提告，並不願前往警局製作筆錄，反嗆「為何不能在家裡製作筆錄」，警方苦勸他仍不願簽收，還在通知書上寫下一堆個人意見，警方只能無奈離去。

事後許姓男子抱怨上傳的影片被藍營群眾廣傳、紛紛痛批政府亂搞綠色恐怖：「簡直就是警總再現」，刑事局強調，許姓網友因涉及散佈網路謠言，警方受理檢局依規定傳喚到案說明，但許民拒絕後刑事局已將案件移交花蓮縣警局接手偵辦。

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