出門帶課！小朋友大讚新鞋「5HRS過去」老師哭了　真相照超QQ…網爆笑

▲原PO穿新鞋出門，還不到晚上就變髒鞋。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人買了新鞋之後，穿出門總是格外小心呵護，就算是一點髒汙也要馬上清乾淨。一名男網友早上穿新鞋出門帶課，小朋友看到還驚呼「您今天穿新鞋喔！」沒想到過不到6個小時，原PO就欲哭無淚，貼出5個大哭的表情符號，「覺得我心疼啊！」網友則笑噴，「小朋友：老師你怎麼換了另一雙鞋？」

這位男老師在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張照片，還有一段時間對話紀錄，「早上8:00，小朋友：老師您今天穿新鞋喔！」「下午1:30，小朋友：老師您鞋子怎麼了！」最後還貼了5張大哭的表情符號，貼文動態則顯示「覺得我心疼啊……」

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▲一人一腳剛剛好就變這樣了 QQ（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

到底發生什麼事呢？仔細看看照片，只見原PO買的是一雙知名運動品牌的白色球鞋，本來應該是全白的，畢竟早上穿出門的時候，小朋友還看得出來、大誇原PO的新鞋。沒想到只不過過了5個半小時，整雙鞋就多出各種髒汙，這裡黑一條那裡灰一塊的樣子，也讓小朋友直問「鞋子怎麼了」。

看到鞋子的慘照後，網友紛紛留言，「腳不痛，但是心很痛」、「習慣就好，這是穿新鞋的傳統儀式（？）」、「全班小朋友每個都要輪流『一不小心』踩一下」、「馬上變舊鞋～心痛啊……（捶心肝」、「4:00～老師你怎麼又換新鞋（變迷彩的）」、「小朋友：老師你怎麼換了另一雙鞋」、「老師的腳還好嗎？」

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