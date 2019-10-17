影／祖孫慘死輪下！砂石車駕駛僅以10萬交保　檢：讓他回家籌錢另談賠償

記者白珈陽／台中報導

台中市16日下午4時許發生一起死亡車禍，13歲張姓少女段考結束後，由73歲的外婆騎機車載回家，途經東區進化路、自由路口時，遭47歲吳姓砂石車駕駛從後方輾過，當場慘死。警方依過失致死罪將吳男移送，17日檢察官依據現場圖、目擊證人、監視器畫面及吳男的供述，釐清肇責，認定吳男犯罪嫌疑重大，命他以10萬元交保，讓他先回家籌錢準備與女童家屬談和解。

▲檢察官認定吳姓砂石車駕駛犯罪嫌疑重大，命他以10萬元交保，讓他先回家籌錢準備與少女家屬談和解。。（圖／記者白珈陽攝）

警方調查，吳姓砂石車駕駛16日下午，駕駛砂石車沿台中市東區自由路行駛，行經建成路口時欲右轉地下道時，因內輪差視線死角，未注意右前車頭處由王姓老婦騎乘、搭載外孫女的機車，撞上王姓老婦所騎機車，機車被拖行14公尺，祖孫倆當場血肉模糊慘死輪下。

據了解，張姓女童來自單親家庭，張母與丈夫十多年前努力多次才以試管受孕懷上張女，但出生後不久丈夫即外遇而離婚，女童從小便由娘家扶養長大，且成績優秀，國小畢業獲得市長獎，上了國中更進了居仁國中語文資優班。此外，少女也喜愛畫畫且已嶄露天份，在事故發生的前一個禮拜，國小老師才將比賽得獎獎狀寄到家中。

而吳姓砂石車駕駛已婚，但沒有小孩，他表示當時他準備載貨到大里，但要右轉時沒有看到祖孫2人，撞擊當下「不知道有撞到人」，從事這行20多年從來沒碰過這樣的事情，他感到很難過也很後悔，想向家屬說聲對不起。

16日警方向家屬通報，少女外公、阿姨甫到車禍現場看到祖孫2人遺體，崩潰泣不成聲；當晚少女母親、舅舅到了警局，母親聽聞噩耗臉色、嘴唇發白，雙眼止不住眼淚，全身顫抖不停地說「怎麼會這樣、我不敢相信」，隔日在台中市殯儀館更痛哭「我一次失去了媽媽跟女兒！」；少女阿姨在臨時偵察室見到吳姓駕駛時，也忍不住動手朝他揮打，頻頻質問，「你小孩幾歲？你沒有小孩，你就這樣子，那別人的小孩！」，畫面相當令人鼻酸。

▲女童母親泣不成聲，淚訴「我一次失去了媽媽跟女兒！」。

▲女童阿姨於臨時偵查庭，忍不住朝吳男揮打。

台中地檢署檢察官今天上午前往殯儀館相驗，並於臨時偵查庭訊問肇事的吳姓砂石車駕駛，吳坦承肇事，且檢察官根據現場目擊證人、路口監視器畫面、警方製作的現場圖，已釐清肇事原因，認定吳男涉嫌過失致死罪嫌重大，命他以10萬交保。

同時，檢察官相驗時徵得被害人家屬同意，犯罪被害人保護協會台中分將會主動介入關懷，同時提供相關法律協助，確保被害人家屬權益。

17日中午12時40分許，女童家屬前往事故現場進行招魂儀式，家屬看到現場及當時遺留的外婆騎乘的機車，再度忍不住淚崩，儀式進行約20分鐘，結束後家屬與禮儀公司業者即離開現場。

▲家屬進行招魂儀式。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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