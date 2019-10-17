緊追Uber Eats！foodpanda解鎖花蓮　百貨美食節有7折優惠

▲foodpanda進軍花蓮。（圖／foodpanda提供）



記者蕭筠／台北報導

繼10月起新增宜蘭、雲林、屏東3縣市後，短短不到3週時間，美食外送平台foodpanda今（17）日再度宣佈「花蓮美食正式上線」，目前全台服務範圍高達15縣市，和另一外送平台Uber Eats服務版圖相同，競爭十分激烈。另，foodpanda也同步推出「百貨美食節」訂餐優惠，只要於京站時尚廣場內店家訂餐滿50元，即享7折驚喜優惠。

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▲foodpanda推出百貨美食節。（圖／記者劉維榛攝）



陸續插旗東台灣，foodpanda表示月初宜蘭開區後訂單量即快速成長，十分看好東台灣市場，故決定前進全台面積最大行政區「花蓮」，提供美食外送服務。花蓮首波外送美食以花蓮市中心為主，有近百間餐飲店家上線，除在地人、網紅力推的排隊消夜「國聲沾醬雞排」之外，還包含50年純手工碗粿老店「豐田劉記碗粿」，以及高CP值丼飯「佐賀平價日式料理」等。

同時，foodpanda為歡慶百貨美食上線推出「百貨美食節」，首波由京站拉開序幕，10月15日起至11月15日凡於京站內店家訂餐滿50元，就有7折優惠。目前foodpanda提供服務地區包含台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮。

▲Uber Eats在台提供15縣市外送服務。（圖／記者李毓康攝）



Uber Eats則在歡慶在台滿3週年時，宣佈一次解鎖5縣市，包括雲林、苗栗、屏東、宜蘭、花蓮，全台服務版圖來到15縣市，如今foodpanda又納入一個縣市，2大外送平台服務範圍完全相同。

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