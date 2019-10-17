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男騎腳踏車搖搖晃晃　警攔下酒測竟高達1.41…開罰600元↑

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斗南鎮李姓民眾15日酒後騎腳踏車搖晃，遭員警發現酒駕開罰單。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗南鎮李姓民眾15日酒後騎腳踏車搖晃，遭員警發現酒駕開罰單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮一位40歲李姓男子，與友人小酌酒後騎腳車要回家，途中搖搖晃晃險象環生，剛好一部斗南警分局巡邏車經過，警員上前關心發現，李男滿身酒氣答非所問，酒測值超標，高達1.41毫克，警依《道路交通管理處罰條例》第73條第1項第7款，處600元以上1200元以下罰鍰。

40歲的李姓男子15日下午騎腳踏車到村中訪友小聚，晚餐時間小酌後，騎腳踏車要回家，沿途一路搖搖晃晃，距離住家500公尺處，洽好被斗南警分局四維派出所巡邏車遇到，即上前關心是否要協助，不料男子全身酒氣，警方看男子醉醺醺答非所問，即對李男進行酒測，酒測值高達1.41毫克，警方當場開單告發，並勸說李男牽腳踏車走路回家。

▲李男遭員警開出騎自行車酒駕罰單，被蘇姓友人貼到臉書「勸世」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲李男遭員警開出騎自行車酒駕罰單，被蘇姓友人貼到臉書「勸世」。（圖／記者蔡佩旻攝）

李男被警方開單後，隔日拿出罰單向蘇姓友人訴說騎「腳踏車」被開單一事，友人大笑並將罰單拍下貼在個人臉書，連刷3枚笑臉表示「踏鐵馬喝酒，真的！也會被抓餒」，其他朋友也好奇留言問這樣罰多少，蘇男笑說，他認為喝酒還是不要使用交通工具，安全至上，所以貼文提醒大家，酒後請勿開車、騎「車」。

雲林縣斗南警分局四維派出所所長鄭誌明表示，沒有「車牌」的傳統腳踏車、電動腳踏車、電動機車等，慢車駕駛人，駕駛慢車經測試檢定酒精濃度超過規定標準者，可依《道路交通管理處罰條例》第73條第1項第7款，處600元以上1200元以下罰鍰，同時呼籲民眾酒後不開車，共同維護交通安全。

▲騎腳踏車酒駕，違反道路交通管理處罰條例第73條第1項第7款，處600元以上1200元以下罰鍰。（圖／記者蔡佩旻攝／替代照，非本文當事人。）

▲騎腳踏車酒駕，違反道路交通管理處罰條例第73條第1項第7款，處600元以上1200元以下罰鍰。（圖／記者蔡佩旻攝／替代照，非本文當事人。）

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