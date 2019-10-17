貨車輾輪胎「衝破高架護欄墜地15公尺亡」　警要找「主人」

▲台61線快速道路62公里處凌晨發生一起死亡車禍。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名53歲董姓男子17日凌晨駕駛大貨車，沿著省道台61線快速公路北上行經62公里處的高架路面時，疑似因車速過快又輾壓到路上的散落輪胎導致失控，車輛先衝向內側擦撞中央分隔島後，再轉朝外側護欄衝去，最後甚至撞破護欄直接墜落15公尺深的高架橋下，董姓駕駛當場失去意識，雖經消防人員協助脫困，送醫後仍不治。警方目前已排除酒駕因素，詳細肇事原因，待後續調查。

▲救護人員出動破壞性工具，最後才將駕駛脫困。



新竹縣消防局凌晨5點16分接獲報案立即出動，抵達現場後發現大貨車車頭因高處墜落已經全毀，董姓駕駛受困於車內、左側頭皮掀起、2隻小腿都開放性骨折、牙關緊閉，當場就已經失去生命跡象。救護人員緊急出動油壓破壞剪、軍刀鋸、撬棒等破壞器材，花了一番工夫才將董男救出送醫，經送醫後董男仍宣告不治。

由於事發路段速限只有50公里，目前也已排除酒駕因素，究竟為何會造成如此嚴重的事故車禍，警方正試圖從大貨車的行車記錄器中釐清，另外造成事故的「輪胎」，警方也要繼續追下去！

▲駕駛當場身亡，警方正在調閱相關資料釐清肇責。

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