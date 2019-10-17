厄利垂亞網路普及率只1％　領錢看瞴ATM管制比北韓嚴格

▲厄國首都阿斯瑪拉被建設的相當漂亮，有許多義式建築和林蔭大道。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

位於非洲東北部的國家厄利垂亞被稱為是比北韓管制更嚴格的國家，1993年獨立後，維持一黨專政，禁止所有反對聲音，全國只有一家媒體、限制使用手機SIM卡、臉書和推特等社群軟體一律禁用，而且網路普及率只有1％；提款只能臨櫃辦理，相當不便。

據《BBC》報導，在厄國嚴密的社會控制和徵兵制下，成千上萬的年輕人逃離故鄉前往歐洲，不過許多人在穿越撒哈拉沙漠和地中海時喪命。

由於政府擔心出國的人不會返回，所以取得護照相當困難，而且還需要申請出境簽證才能離境。據聯合國難民署的資料顯示，許多年輕人逃離厄利垂亞，難民人數節節攀升，去年已突破50萬人，排名世界第九，相當於首都阿斯瑪拉（Asmara）人口總數。

報導指出，國營的EriTel是厄利垂亞唯一的電信公司，服務品質很差，據國際電信聯盟的資料顯示厄國網路普及率只略多於1％。辦理手機SIM卡時，要先到行政部門申請，上網只能透過WiFi，除了速度慢以外，還無法使用任何社群軟體。

厄利垂亞嚴格實行資本管制，全國沒有一台ATM，要領錢只能到銀行臨櫃提款，而且每月最多只能提取5,000納可法（約新台幣1萬元），如果要買房子或汽車就相當不方便。

不過，雖然厄國問題重重， 1930年代義大利殖民時期，阿斯瑪拉被建設的相當漂亮，有許多義式建築和林蔭大道，聯合國教科文組織將這座美麗的城市列為世界遺產，值得一遊。