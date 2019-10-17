　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

厄利垂亞網路普及率只1％　領錢看瞴ATM管制比北韓嚴格

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲厄國首都阿斯瑪拉被建設的相當漂亮，有許多義式建築和林蔭大道。（圖／路透）

▲厄國首都阿斯瑪拉被建設的相當漂亮，有許多義式建築和林蔭大道。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

位於非洲東北部的國家厄利垂亞被稱為是比北韓管制更嚴格的國家，1993年獨立後，維持一黨專政，禁止所有反對聲音，全國只有一家媒體、限制使用手機SIM卡、臉書和推特等社群軟體一律禁用，而且網路普及率只有1％；提款只能臨櫃辦理，相當不便。

據《BBC》報導，在厄國嚴密的社會控制和徵兵制下，成千上萬的年輕人逃離故鄉前往歐洲，不過許多人在穿越撒哈拉沙漠和地中海時喪命。

由於政府擔心出國的人不會返回，所以取得護照相當困難，而且還需要申請出境簽證才能離境。據聯合國難民署的資料顯示，許多年輕人逃離厄利垂亞，難民人數節節攀升，去年已突破50萬人，排名世界第九，相當於首都阿斯瑪拉（Asmara）人口總數。

報導指出，國營的EriTel是厄利垂亞唯一的電信公司，服務品質很差，據國際電信聯盟的資料顯示厄國網路普及率只略多於1％。辦理手機SIM卡時，要先到行政部門申請，上網只能透過WiFi，除了速度慢以外，還無法使用任何社群軟體。

厄利垂亞嚴格實行資本管制，全國沒有一台ATM，要領錢只能到銀行臨櫃提款，而且每月最多只能提取5,000納可法（約新台幣1萬元），如果要買房子或汽車就相當不方便。

不過，雖然厄國問題重重， 1930年代義大利殖民時期，阿斯瑪拉被建設的相當漂亮，有許多義式建築和林蔭大道，聯合國教科文組織將這座美麗的城市列為世界遺產，值得一遊。

ET快訊
辣模子涵「國中清純舊照」出土！師力挺乖巧…揭「走偏內幕」
韓國瑜霸氣喊「廢除一例一休」　勞動部回嗆：讓勞工回到周休1日
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國百年首見　「減稅及就業法」窮人比富人多繳1.2%的稅

德5G建設向華為「亮綠燈」　美警告：考慮是否共享情報

厄利垂亞網路普及率只1％　領錢看瞴ATM管制比北韓嚴格

18人涉嫌「操縱市場」…多人位於中國　美SEC宣布凍結資產

川普致土國總統信曝光！警告「別當硬漢、別蠢了」　網諷：這封很好懂

爆乳辣模遭情侶「逼喝泳池清潔劑」綁床頭　驚覺斷氣…凹成方形灌水泥封箱

他遠端用監視器意外發現「SOS求救訊號」　救出失蹤3天受困女

袋鼠疑似溺水被員警救起　瞬間再度投湖逍遙「游」！

4天連上53小時還接生死胎　藍衣天使下班癱坐流淚照感動17萬人

脫歐最新／英首相強生開心宣布：最新脫歐協議已經達成！

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

美國百年首見　「減稅及就業法」窮人比富人多繳1.2%的稅

德5G建設向華為「亮綠燈」　美警告：考慮是否共享情報

厄利垂亞網路普及率只1％　領錢看瞴ATM管制比北韓嚴格

18人涉嫌「操縱市場」…多人位於中國　美SEC宣布凍結資產

川普致土國總統信曝光！警告「別當硬漢、別蠢了」　網諷：這封很好懂

爆乳辣模遭情侶「逼喝泳池清潔劑」綁床頭　驚覺斷氣…凹成方形灌水泥封箱

他遠端用監視器意外發現「SOS求救訊號」　救出失蹤3天受困女

袋鼠疑似溺水被員警救起　瞬間再度投湖逍遙「游」！

4天連上53小時還接生死胎　藍衣天使下班癱坐流淚照感動17萬人

脫歐最新／英首相強生開心宣布：最新脫歐協議已經達成！

子涵黑歷史！分手還嗆前男友新歡「乖，就想洗妳臉」　W女氣炸公布對話

台灣大賽／無法壓制對手幫助兄弟　楊志龍：桃猿打擊策略不同

鄭文燦催生桃園臺產排球隊成軍　是第六個桃園城市球隊

台積電孫又文退休感言：曾受張忠謀指導　錢都買不到！

想買要快！　桃園農博米の集會所推冠軍好米、乖乖餅乾特惠

「惡評像一把劍插在心裡」　王源談網路霸凌引網心疼：他才18歲

2019全運會開幕進入倒數　桃園13區聖火傳遞起跑

小情侶廟前發重誓「違者死全家」！廟方傻了：我們沒月老…網見「4大公約」氣炸

涉助潤寅詐貸逾上百億…福懋前副總稱「根本不知道」　遭裁定收押

《通靈2》上演借屍還魂！郭書瑤被偷親推開小鮮肉：不會撩妹

國際熱門新聞

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

「一條線」比基尼案反轉！男友1799字還原真相

母下葬40天　他太思念「鋤頭挖墳」扛屍騎車：媽回家了

她喝酒喝瘋　頭伸出火車窗吹風遭撞樹斷頸亡

已死男嬰　30年後突然與她相認

她分享兒子「肌肉棒子→活體喪屍」照　警示吸毒全身爛

喝「氮氣加水」胸腔爆炸！她胃+膽囊慘遭切除

日大學選美驚現「146cm蘿莉」！

女兒玩水突安靜　老爸查看驚見「頭髮纏排水孔」溺斃

禁不住砲轟！Dior半夜發道歉聲明「堅持一個中國」

章魚誤闖巨型螃蟹群慘遭圍攻分屍

工程師爸打造「1：1超狂藍寶堅尼」

印婦75歲懷孕　早產生680克女嬰

更多熱門

相關新聞

國內ATM傳大當機　財金董事長親自出馬

國內ATM傳大當機　財金董事長親自出馬

國內銀行今（17）日下午傳出有自動櫃員機（ATM）大當機的情況，幾乎所有的ATM都無法跨行提款，只能到自行的ATM才能提領到現金；財金公司董事長林國良表示，為此「他親自到ATM去領領看，有順利領出來」現在釐清狀況當中。

非換不可！　Studio A統整必換iPhone 11系列的理由

非換不可！　Studio A統整必換iPhone 11系列的理由

牛郎躲廁所偷拍　傳播妹報警

牛郎躲廁所偷拍　傳播妹報警

汪手放空中等按摩　爸卻顧玩手機

汪手放空中等按摩　爸卻顧玩手機

續約綁3年！辦手機送平板「是陷阱」氣炸

續約綁3年！辦手機送平板「是陷阱」氣炸

關鍵字：

厄利垂亞網路手機SIM卡ATM義大利阿斯瑪拉

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

雪莉遺體僵硬過程遭曝光！南韓消防署向遺屬道歉

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

男學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！

12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

更多

最夯影音

更多
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」
修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面