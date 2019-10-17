「誰先愛上他」導演最新力作「禮物」　全程用Xperia 5 Cinema Pro拍攝

▲Sony Xperia 5。（圖／Sony Mobile提供）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Mobile於今年推出的全新旗艦Xperia 1與Xperia 5皆搭載了，Cinema Pro電影級專業錄影功能(Power by CineAlta)，以利專業與準專業使用者透過Xperia手機，就能拍出電影級影片；而以「誰先愛上他的」榮獲金馬獎多項獎項入圍，更代表台灣角逐美國第92屆奧斯卡金像獎最佳國際影片獎的導演許智彥，近期推出全新力作「禮物」，便是全程使用Xperia 5的Cinema Pro拍攝。

許智彥表示，拍攝「誰先愛上他的」後，一度害怕大製作的拍攝，擔心在眾多人面前需要扮演好導演的角色，因此本次的「禮物」希望回歸到自己的生活，自己一人擔任攝影師、導演，以紀錄片的方式呈現兒子成長的每一天。在拍攝過程中，Cinema Pro所帶來的ISO、光圈、焦距轉換、收音等功能讓我非常驚艷，彷彿跟真的攝影機一樣，還將收音組、攝助、攝影師一整個專業團隊濃縮進手機中。

許智彥進一步表示，因為Xperia 5非常輕巧，這個尺寸不會吸引被攝者(導演的兒子)的過度注意力，更能夠隨時捕捉被攝者的一舉一動；Xperia 5也能放在鋼琴譜架上拍攝，拍出像是鋼琴主觀視角，因此能拍出許多大攝影機無法捕捉到的角度，可以享受想拍什麼就拍什麼的狀態。

▼「誰先愛上他」導演全程用Xperia 5 Cinema Pro拍攝新作品。（圖／Sony Mobile提供）

Sony Mobile導入Cinematography電影級專業攝影，Xperia 5具備電影級的攝影功能Cinema Pro，又是合手尺寸能一手掌握(與專業攝影機大相逕庭)帶來更多拍攝視角，隨手就能專業拍攝又不過度吸引被攝者，更能記錄生活點滴。許智彥導演指出最喜歡Xperia 5的部分，是透過Cinema Pro所帶來的近景、遠景的焦距轉換過程，影像質感很讓人驚艷。

許智彥導演更透過Xperia 5的專業攝影和小尺寸的優勢，在此次的拍攝期為一個月，以記錄片的拍攝方式，共紀錄超過300個片段，將一個月的生活濃縮成一支影片「禮物」，回歸初衷，享受自己當攝影師、自己當導演，將最自然的表演完整呈現，隨手創作出電影作品。