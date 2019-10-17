泰山大拜拜！顯應祖師聖誕　侯友宜贈匾感謝頂泰山巖、下泰山巖

▲ 泰山大拜拜！顯應祖師聖誕，侯友宜贈匾感謝頂泰山巖。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

俗稱「泰山大拜拜」的泰山顯應祖師祈福遶境活動，自10月15日開始接連三天熱鬧登場。16日（農曆9月18日）是顯應祖師聖誕，市長侯友宜也分別前往頂泰山巖與下泰山巖參拜，並致贈「顯化應天」、「普惠庶民」匾額，感念顯應祖師恩澤，與寺廟對地方的付出。

侯友宜表示，泰山區的頂泰山巖及下泰山巖，主祀顯應祖師，是泰山區重要的傳統信仰文化，每年的泰山大拜拜更是當地最具特色的節慶盛事。頂泰山巖及下泰山巖連續多年分別榮獲新北市績優宗教團體，感謝寺廟平時積極推動公益慈善、弘揚優良的傳統宗教民俗，將祖師爺的福氣與慈愛散播給所有市民。

頂泰山巖董事長林志峰表示，市定古蹟頂泰山巖建於清乾隆19年（西元1754年），至今已有266年歷史，是泰山地區最古老的廟宇，也是顯應祖師在台的開基首巖，各奉祀顯應祖師廟宇多由頂泰山巖分香。過去更有信眾向頂泰山巖祖師爺祈求藥籤，並刨取神像金尊底部木屑做為藥引而痊癒，讓許多民眾津津樂道，雖然現在已經不讓信眾刨取神尊，但只要民眾誠心祈求還是可以保佑身體健康。

▲ 顯應祖師聖誕，侯友宜贈匾感謝頂下泰山巖。



下泰山巖主任委員李鴻鈞表示，下泰山巖又名下廟、顯應祖師泰山巖，於清光緒年間由頂泰山巖分靈而來。每年顯應祖師聖誕舉辦傳統遶境相關慶典活動，遶境隊伍除了常見的北管、大型神將外，其中的「花獅」更是不可或缺的民俗藝陣，精彩的「祥獅獻瑞」為神明前導，祈求合境平安，過去泰山地區就有許多知名的花獅團，是在地珍貴的歷史文化資產。

民政局長柯慶忠表示，顯應祖師又稱泰山顯應天師、顯應普清大師，是北台灣重要的民間信仰。新北市主祀顯應祖師宮廟有9間，由於泰山地勢西南高稱頂泰山，東北低稱下泰山，因此二座廟就以所在位置區分為頂泰山巖與下泰山巖。「泰山區」之名也是由顯應祖師而來，因為當年顯應祖師所建的修道之處名為「泰山巖」。

另外，今年頂泰山巖除了傳統科儀及祝壽法會外，至明日巖內都備有平安麵、鹹光餅，有祖師慈悲的加持，歡迎信眾前來吃歡喜、吃平安；下泰山巖則在今天準備平安麵線及限量的祖師爺小神衣與參拜民眾結緣，歡迎信眾前來祝壽同歡。

民政局長柯慶忠表示，顯應祖師又稱泰山顯應天師、顯應普清大師，是北台灣重要的民間信仰。泰山區兩處頂泰山巖及下泰山巖是由地勢高低區分，而「泰山區」之名則是由當年顯應祖師所建的修道之處「泰山巖」而來。

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