11月7日市政總質詢結束替韓輔選？侯友宜：市政還是優先考量

▲侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）



政治中心／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜已向高雄市府告假3個月，全力衝刺2020總統大選。全台各縣市的輔選活動陸續展開，新北市長侯友宜17日受訪被問到是否已展開輔選活動？他表示，市政做不好，說去支持誰都是沒意義的事，能夠把市民照顧好，才是市長應盡的責任。

侯友宜今出席貢寮衛生所「新北醫動養-遠距智能全人醫療照護」活動，針對是否替韓國瑜輔選，他回應，自己現在的角色是市長，必須不斷將市民關心的議題，作為最重要的事來做，只有把市政做好，他才有能力去說支持誰。

日前有消息傳出，侯友宜將在11月7日的市政總質詢結束後，全力投入輔選活動？侯友宜強調，仍以市政為最優先考量，並把市長的角色分寸拿捏好，也以份內的事為絕對優先。

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