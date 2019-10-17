美國百年首見　「減稅及就業法」窮人比富人多繳1.2%的稅

▲川普總統2017年簽訂「減稅和就業法」使有錢人更富有。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

川普總統上任後，實施多項改革計畫，其中替「富人減稅」的改革引起民眾爭議。2017年的「減稅和就業法」雖然標榜為「中產階級的奇蹟」，卻讓富有的人更有錢，導致2018年美國最富有的億萬富翁，稅費竟然低於工人階級整整1個百分點以上。

根據CBS報導，經濟學家伊曼紐爾.塞茲（Emmanuel Saez）和加布里埃爾.祖克曼（Gabriel Zucman）分析稅收數據後發現，2018年美國400個最富家庭支付的平均稅率為23%，而底層美國家庭支付的稅率為24.2%，「這是100年來的首次，美國最富有家庭的總稅率低於中產階級。」

事情發生關鍵在於，2017年底川普與時任眾議院議長萊恩(Paul D.Ryan)所提倡的《減稅和就業法》（Tax Cuts and Jobs Act of 2017）。以期改革及降低個人與企業的稅率，同時試圖削減一些稅收扣除項目，不過多數勞動階級受益極少，大部份的福利流向美國上層階級的家庭。

過去十幾年以來，對美國富人稅收持續下降，1960年美國最富有的400的家庭平均稅率為56%，1980年時降至40%。2017年的減稅政策使0.1%最富有的家庭，減了2.5%的稅，稅率因此低於底層50%的美國人。