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社會危機未平　香港最新民調：特首與3司長評分創新低

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▲▼林鄭月娥。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港研究協會17日公佈特首及主要官員滿意度評分，數據顯示，特首林鄭月娥和3名司長，以及13名局長的分數都呈現上任以來最低，其中林鄭月娥娥得1.95 分，跌0.11分。協會負責人呼籲社會各界守護法治、回歸理性、求同存異，讓香港走出困局，踏上穩定發展之路。

數據顯示，3位司長中，評分高低依次為政務司司長張建宗（2.10，-0.09 分）、財政司司長陳茂波（1.93，-0.07 分）、律政司司長鄭若驊（1.61，-0.14 分）。特首及三位司長評分都創其上任以來新低，「相信與修例風波所引發的管治危機和社會危機乃未平息有關。」

▲▼香港反送中,921遊行。（圖／路透）

▲香港近來出現多起警民衝突。（圖／路透）

此外，13位局長評分悉數下跌，當中教育局局長楊潤雄（1.98 分）的跌幅最大，下跌 0.23 分。至於排名，食物及衞生局局長陳肇始（2.45，-0.17 分），民政事務局局長劉江華（1.88，-0.12 分）敬陪末座。特區政府9項施政表現的滿意度同樣悉數下跌，其中「促進經濟發展」（2.05 分）的跌幅最大，達0.16 分。

香港研究協會負責人表示，香港面臨回歸以來最困難時刻，出現前所未有的管治危機和社會危機，暴力衝擊和破壞行動不斷持續，已經嚴重衝擊香港法治和「一國兩制」的原則底線。

負責人呼籲，港府要迎難而上、敢於作為，以最大的承擔和勇氣，虛心聆聽各界聲音，邀請智庫代表、專家學者就社會深層次問題進行專題研究，提出可行的政策措施，果斷施政。

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