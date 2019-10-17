3招創226億商機！政府助工具機業戰勝貿易戰衝擊

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

因應美中貿易戰衝擊國內工具機產業，行政院會17日擬定「資金融通」、「擴大訂單」、「固本轉型」三大策略與推動作法，盼協助工具機產業渡過美中貿易戰所造成的影響，預計將創造商機新台幣226.69億元。

經濟部表示，美中貿易影響全球經濟成長動能，歐美日等品牌大廠為保有市場開始削價競爭。台灣部分產業雖然有發生轉單效益，但國際市場對於移轉生產基地態度仍處保守觀望，有鑑於此，17日行政院會特別針對工具機產業擬定「資金融通」、「擴大訂單」、「固本轉型」三大策略與推動作法，協助工具機產業渡過美中貿易戰所造成的影響。

經濟部指出，在「資金融通」方面，將與產業公會建立共同協處窗口，針對既有貸款提供專家服務資訊，協助了解企業融資問題，提供業者即時且有效的解決管道，並持續提供新增投資之業者優惠利率及手續費減免之方案，盡力協助業者取得所需融資。

在「擴大訂單」方面，經濟部說明，將加速政府部會、國營事業、相關半公股機構進行設備汰舊換新，並透過加速台商回台投資落實作法來擴大內需市場，預計可創造新台幣226.69億元機械設備商機。

經濟部進一步指出，國際拓銷部分，加強辦理「台灣機械買主聯盟」、廣設商務中心協助海外通路、掌握第二生產基地移轉至新南向市場等作法，擴大洽邀國外買主來台採購，並持續推動海外拓銷與貿易推廣計畫以拓展工具機及零組件國際市場，讓台灣的工具機及零組件在全球發光發亮。

經濟部指出，在「固本轉型」方面，提供訓練補助津貼，鼓勵企業參加訓練課程培訓在職人員，並規劃於北、中、南相關科技大學，設立高階藍領的中長期培訓基地，培育更多專業人才，創造產學人才運用的最佳效益。

經濟部提到，工具機產業是我國製造業發展的基礎，行政院相當重視產業受美中貿易戰影響之問題。為使國內工具機產業能穩定且持續發展，政府採取「資金融通」、「擴大訂單」、「固本轉型」等3大策略與推動作法協助國內工具機業者因應，期能協助產業渡過貿易摩擦之波浪，共同為景氣回升作好準備。

行政院長蘇貞昌強調，政府會持續協助工具機業者，讓產業強化體質、提升競爭力，希望大家一起加油。

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