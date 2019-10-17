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今年招生數掛0「少子化衝擊教育」　基隆尚智國小2020年恐熄燈

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▲ 招生數掛蛋「少子化」衝擊教育體制 基隆尚智國小2020年8月吹熄燈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 招生數掛蛋「少子化」衝擊教育體制，基隆尚智國小2020年8月吹熄燈。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市早年因為三坑仔、豆菜寮等地區煤礦興盛，1962年為三坑礦坑礦工子弟所成立的「尚智國小」，尚智國小最多高達24班級，有1000多學童。，近年來礦業沒落，人口外移，近10年來，學生數都在70人以下，今年居然沒有學童入學，一年級招生數為零，基隆市政府教育處昨晚召開公聽會，討論尚智國小停辦。

尚智國小前身為力行中學被市府收購，因三坑煤礦產業興盛，學區人口快速增加，因應南榮國小校舍不足而設立。但隨著1975年煤礦停採後，社區人口日漸，班級數也遞減至6班之規模。

請繼續往下閱讀...

因學區內人口老化、外流，及與週邊仁愛國小、成功國小、南榮國小距離很近，使得學校招生不容易，今年一年級招生沒有學生報到，全校目前只剩21位小學生，扣除明年應屆畢業的7位學生，其餘學生將有9位轉學至南榮國小、2位轉學到仁愛國小、3位轉學到成功國小。基隆市教育處17日召開公聽會表示，如果初審與教審會均通過停辦，最快2020年8月熄燈。

但有關尚智國小停辦後，原有校舍有人希望做為里民活動中心、有人希望給社區停車、當公園、給老人活動使用；基隆市長林右昌表示，尚智國小屬文教區，要做為其他使用，須辦理都市計畫變更，市府將會通盤考量。

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