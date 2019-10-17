德5G建設向華為「亮綠燈」　美警告：考慮是否共享情報

▲ 美國5月以國家安全為由，對華為實施進口管制。（圖／路透社）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國國務院主管網路政策副助卿史崔爾（Rob Strayer）15日再次警告，考慮到德國日前頒布的草案中，不排除使用華為的5G設備，因此當局將會重新評估是否與德國共享情報。但他坦承，自己尚未審查德國可能在年底發布的新法案。

根據《美聯社》報導，史崔爾表示，除了考慮測試設備和軟體的漏洞外，還需要考慮製造商的母國，是否有獨立的法院和法治基礎，他擔心依據中國《國家情報法》的規定，當地企業都必須配合政府的情報需求，「如果他們(德國)的網路中有不受信任的技術，我們必須要重新評估與德國等國家之間的情報共享方式。」

此外，他對於歐盟上週發布的5G安全風險報告感到相當滿意，因為報告中警告來自敵方國家和「國家支持行為者」（state-backed actors）的網路威脅，雖然內容沒有直接點名中國和華為。

▲ 德國總理梅克爾表示，不排除任何企業加入國內5G建設。（圖／路透）

美國從今年5月以國家安全為由，把華為列入黑名單之後，開始實施進口管制，並呼籲其他國家跟進，但當時德國總理梅克爾（Angela Merkel）卻直接表示，「不會排除任何一家企業。」德當局更於14日表示，新一代網路安全法案不會排除任何一家公司，但參與企業需遵守安全守則，才能進行合作。也間接代表德國有可能和華為達成合作。