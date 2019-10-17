桃機第三航廈簡化設計省預算！　林佳龍：對工程進度有幫助

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

記者胡順惠／台北報導

桃園國際機場第三航廈興建工程，6月辦理第三度開標仍無人投標，桃機公司預計向交通部提出初步檢討方案，工程擬取消波浪屋頂跟玻璃天窗，也將減少「雲頂天花板」中懸吊的花瓣般鋁管（天花）數量。交通部長林佳龍17日表示，桃機公司已跟設計顧問公司延議設計變更，以預算額度做為目標，經過一定變更設計，對於工程進度也有幫助。

林佳龍17日出席「R-TEAM鐵道科技產業聯盟成立大會」，會前被問桃機第三航廈是否取消波浪屋頂等量點。他說，桃機公司已跟設計顧問公司延議進行設計變更，一切都依照契約規定，初步有些建議方案，近期會向交通部報告。

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林佳龍表示，8月要求桃機公司跟設計顧問，針對第三航廈依照原預算額度做變更設計，半年時間已經經過2個月，待桃機公司報告完，再進行進一步決定，尊重桃機公司專業決定，交通部做為主管督導單位，認為以預算額度做為目標，經過一定變更設計，對於工程進度也有幫助。

▲林佳龍17日出席「R-TEAM鐵道科技產業聯盟成立大會」。（圖／記者胡順惠攝）

另外，屏東縣政府推動恆春包機計畫一直沒有進展，今年已編列900萬元預算，以一架次30萬元獎勵包機，但至今仍乏人問津。林佳龍說，包機涉及航空業者考量，先前有一些航線規劃，但並沒有航班，民航局正在跟屏東縣政府討論，以國際觀光客鼓勵包機。

外傳，民進黨16日召開中執會，總統蔡英文拍板確定的不分區提名委員會名單，遭立法院長蘇嘉全反對未通過，蘇甚還致電痛罵正國會領導人林佳龍。林對此表示，「沒有耶，這個是誤傳，蘇院長沒有打電話給我，已經請同仁澄清」。媒體再追問，是否派林右昌出席，林佳龍則是低調不願多談，快速經過進入會場。