機車上國道自撞護欄摔車　騎士：走路肩太緊張

▲彭姓男子17日上午騎車誤闖國道，疑因緊張自撞護欄摔車，警方與救護人員現場救護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市彭姓男子17日上午騎車上國道3號，準備從龍潭往八德行駛，但卻撞上路肩護欄摔車，警方獲報後到場處理發現彭男人車倒臥在路肩，經救護人員檢視後幸好僅是皮肉傷，經包紮後送醫治療並無大礙，彭男辯稱誤闖國道太緊張才自撞護欄，警方則依違反道路交通管理處罰條例將開罰3千至6千元罰鍰。

國道六隊交通組長林成家指出，17日上午10時59分接獲報案，國道3號南向55.2K，亦即鶯歌系統交流道有機車自撞護欄意外，龍潭分隊巡邏車趕往現場處理發現，年約50歲的彭姓男子坐在路肩，機車也倒在旁邊。

▲彭姓男子17日騎車誤闖國道卻自撞護欄摔車，還好僅受皮肉傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

彭男聲稱，他騎車從八德區出發準備前往到龍潭，因對路況不熟誤闖國道，上國道後發現高速公路行車車速都非常快，他緊張的騎在路肩，後來不小心擦撞外側護欄摔車，還好警方及時趕到，沒有發生意外。



彭男經救護人員初步檢視後，僅手腳有輕微擦傷，彭男意識清楚，救護車送往位於龍潭區的國軍桃園總醫院治療，彭男酒測值為0，顯示沒有酒精濃度反應，警方則依違反道路交通管理處罰條例第33條，開罰處3千到6千元罰鍰。

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