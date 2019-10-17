心痛照曝光！無照保母抱男嬰浸熱水燙到脫皮　爸媽哭求「抓去關」

記者劉昌松／台北報導

25歲蘇姓無照保母，2018年受託照顧3個月大男嬰時，因男嬰不斷哭鬧，把男嬰打到右臉瘀青，還在幫男嬰洗澡時，沒試水溫，就把男嬰泡浸熱水中，導致全身13%的二到三度燙傷，左腿脫皮、起水泡，還因疤痕增生攣縮等情形，現在走路、跑步有不穩偏移情形，士林地院17日開庭時，男嬰父母哭求法院重判，把蘇女「抓去關」，全案將於11月14日宣判。

▲男嬰遭燙傷嚴重，現在左右腳拇指成長不一，走路有歪斜不穩的情形。（圖／男嬰父親提供翻攝）

蘇姓保母遭起訴指控，從2018年2月起，經月子中心轉介，受託照顧陳姓夫妻剛出生的兒子，但在4月13日晚上，蘇女就因為男嬰哭鬧，出手毆打男嬰，隔天晚上，蘇女在幫男嬰洗澡時，又沒注意避免水溫過高，就直接將男嬰放進熱水，直到蘇女自己被燙傷，才趕緊把男嬰抱起沖冷水送醫。

▲男嬰傷勢集中左側和背部。（圖／男嬰父親提供翻攝）

蘇女的疏忽，導致3個月大的男嬰全身燙傷面積達13％，傷勢集中在背部、左下肢，在加護病房住了16天，接受清創手術並轉往燙傷病房，持續接受復健治療半年，還要穿彈力衣壓迫治療。士林地院17日開庭時，檢察官指控表示，現在男嬰左腳趾變形，走路、跑步不穩偏移，已構成重大不治傷害。

蘇女出庭表示絕非故意，願意認真工作賠償損失，請求法官從輕量刑。但男嬰父母控訴，兒子在事發後再也無法睡過夜，身為父母的他們也不知道這條沒有盡頭的路何時可以結束，無論保母是蓄意還是過失，都是小孩一輩子無法抹滅的傷害。

網購是一種療癒

【其他新聞】

「是人渣＝是人」男被控侮辱無罪 反告阿原肥皂妨害名譽

涉助潤寅詐貸百億元 福懋興業副總辯「我不知道」遭聲押

4年詐貸9.4億元！燃煤公司董座投資礦產慘賠 變造台電文件騙倒2銀行