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理財周刊／中國智慧停車市場　台商下一個舞台？

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／顏家家 照片提供／和昌未來科技

儘管美中貿易大戰仍方興未艾，但中國的汽車市場卻依然成長，根據最新統計數字，中國的機動車輛總數達到二．四億輛，但相對應的停車位卻十分缺乏。

去(二○一八)年在廣州舉辦的第二屆中國城市靜態交通論壇上，發表的數據顯示中國的停車位缺口超過五千萬個，大城市小汽車與停車位的平均比例約為一：○．八，中小城市約為一：○．五，遠低於發達國家的一：一．三。

智慧停車市場商機龐大

請繼續往下閱讀...

停車位缺乏，中國政府的政策就是大量興建，不管是增設路邊停車格還是興建立體停車場，都是解決的方案。但隨之而來的，就是如何應用互聯網、APP、電子支付、AI人工智慧辨識車號等，整合為智慧停車系統，成為未來十年中國市場的新商機。

根據中國前瞻產業研究院釋出的《中國智慧停車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計資料顯示，二○一○年中國智慧停車市場規模僅為一四．五億元，到二○一六年已增至六十二億元，而市場規模正以二○％左右的速度繼續增加，明年可望達到一百五十四億元。

但如此龐大的市場，其實並不是每個台商都能切入競爭，所謂的智慧停車行業，大致上可分成停車裝置供應商、安全防護供應商、市政交管部門、網際網路創業企業及網際網路巨頭等五大類。

目前，中國的智慧停車系統以路邊停車為先行辦理對象，因為立體停車或室內停車場在入場前多已裝設車牌辨識系統，停車時間均已有電腦系統計算，只要配合電子支付即可完成付費。但路邊停車不同，還是多半採取人工計費計單的方式，因此路邊停車的智慧解決方案，就成了下一個藍海市場，也是兵家必爭之地。

路邊停車的智慧系統難度，在於攝像頭讀取辨識車號。在台灣，目前在台北及台南都在推廣智慧停車系統。

台北市剛做好的「地磁」裝置技術設備，採用的是物聯網技術，在停車位上安裝傳感器，就能將車位是否停了車的數據信息，通過這個轉發器傳送至後台計算機，計算機再將這些信息回傳到終端，比如手機上，但地磁的缺點，就是沒有視頻無法辨識車號。

至於最新的一代，就是視頻技術，視頻技術利用高清相機進行訊息採集與自動分析，從而獲得路邊車位訊息，可實現車牌抓拍、識別與比對以及部分交通事件檢測和違法的抓拍。但相機怎麼裝？怎麼供電？都是視頻技術必須突破的問題。

最早，高位視頻是最先被採用的技術，它必須架設類似紅綠燈那樣的L型電線杆接電力，接著在上面裝置攝相機用來讀取辨識車牌，其中需要協調的相關部門繁多，程序非常複雜。裝一條街往往要協調市政、道路、電力等各個部門。

目前在中國大陸仍有相當多城市採用這種高位視頻整合系統，但因裝設成本高、施工時間長，已逐漸被裝置在地面的視頻系統取代。

例如台南市在去年已經在東區和宏碁合作試裝L立柱型的智慧停車系統，但今年三月，改推建置二千五百枚地磁偵測系統，但成效如何仍待觀察。

和昌未來科技搶進中國停車市場

目前在中國最新式的路邊停車智慧系統，早就揚棄了高位視頻和地磁系統，改採利用人行道的高低，設計出如同一台機上盒大小的智慧停車辨識系統。

這套系統使用太陽能供電、以人工智慧辨識車牌，只要鑽上四個洞就能將裝置鎖緊在停車格旁，施工一個僅需十分鐘，不需挖馬路，繳費也已經與微信、支付寶等電子支付綁定，十分便利。

研發出這套系統的和昌未來科技表示，目前在甘肅、河南、雲南、廣西、天津、山東等十餘省開始運作，但因切入時間點晚，仍須和其他如地磁、高位視頻等陸商競爭。

去年五月，作為中國領頭羊的北京先行頒佈了「北京市機動車停車條例」，自二○一九年一月一日起，北京市東城區、西城區和通州區已全面率先實行道路停車電子收費，其他的城市陸續跟進，但選擇高位視頻、視頻樁或是地磁的城市各有所好，端看該城市的裝設成本而定。

但唯一能確定的是，最後能勝出的關鍵，仍是車牌辨識度與施工時間的長短；而智慧便利停車系統，說穿了，內部的裝置便是攝像頭、晶片等基礎設備，誰能先搶下市場，誰就是贏家。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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