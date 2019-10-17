妻子遭性侵　「犀利人夫」用瑞士刀切下淫狼的GG！

▲被受害人丈夫切 下GG的伊夫琴科。(圖／翻攝自CTV視畫面)

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名叫伊夫琴科(Dmitry Ivchenko)的性侵犯，涉嫌將一名女子拖進灌木叢中性侵得逞。受害人的丈夫發現後憤而拿瑞士刀將嫌犯的他的GG切掉！ 結果，這名「犀利人夫」面臨的刑期，比那名性侵犯還要長！

據警方指出，受害人當天是從餐館出來後步行回家時，遭到25歲的伊夫琴科用手摀住嘴巴、把她拖進灌木叢中施暴。受害人的27歲丈夫當時也在同一家餐廳用餐，卻比妻子晚了10分鐘離開。

當時他聽到灌木叢裡發出奇怪的聲音，走近後發現伊夫琴科用手摀住妻子的嘴，並且正在性侵她。 這名「犀利人夫」憤怒之下重擊對方的頭，然後抽出一 把瑞士刀，砍下對的陰莖。

附近的居民聽到伊夫琴科的慘叫聲時，紛紛跑到現場一看究竟。這名犯下重傷害罪的人夫告訴當地媒體說：「那一刻，我無法解釋發生了什麼事。」

伊夫琴科後來在警方監視下到醫院接受縫合手術，負責手術的外科醫生拒絕透露這名性侵犯的陰莖是否能夠接得回去。 醫院外科部門負責人米特拉科夫(Sergey Mitrakov)說：「病人需要長期治療。」警方已對伊夫琴科提出性侵罪的刑事指控。

該名丈夫的代表律師則說：「我的當事人那時候已經喪失了控制自己行為的能力。他不明白自己當時在做什麼。案發後，他處於一種極度震驚的狀態，然後他離開了現場。10月13日上午7點，他向警察自首，承認自己犯下的罪。」

據報導，伊夫琴科已供認性侵不諱。他告訴警方自己正在康復中，而且整天都在喝伏特加。 如果被定罪，「犀利人夫」面臨最高8年徒刑。而性侵犯伊夫琴科則面臨最高5年徒刑。