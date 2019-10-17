下重手！柯文哲調高房屋稅　囤房超過6戶狠課4.8％稅金

▲柯文哲赴議會專案報告。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲17日上午到市議會進行專案報告，針對房屋稅議題，除了明年將把單一自住房屋稅調降到0.6%，也拋出新方案，民眾若持有1戶以上，將採從稅率將從1.2%起算累進。地政局補充，第一戶1.2%，接著第二戶、第三戶初步規劃是1.5到2.4%的區間，4戶到5戶則是2.4到3.6%。

為了遏止民眾炒房囤房行為，台北市政府推出多項政策，如降低「單一且自住」房屋稅實質稅率到0.6%（目前全國為1.0%），吸引民眾釋出空屋，希望改善相關情形。

柯文哲專案報告時指出，全國超過3個月沒住的房屋有80多萬戶，相較下來台北市的空屋比例還算少。柯強調，房子是拿來住的不是拿來炒的，如果只有1戶，會視為民生必需品，但若有10幾間房子、當包租公的，「擁有的戶數越多，稅率要慢慢拉高」。

但柯文哲也提到，若有民眾拿來做公益出租、租給弱勢戶，例如把房子租給領租金補助的弱勢團體，可以折減稅機50%，等於同樣適用0.6%的稅率。柯坦言，一定會有人創立假的NGO、公益團體來躲避高稅率， 雖然還沒有想到辦法，但一定會注意。

另外，時代力量議員林穎孟質詢時，柯文哲也承諾，將在本會期提案將「起造人興建住家用房屋，待售期間適用房屋稅優惠稅率1.5%年限由3年縮短為1年」，未來建商新成屋開始課稅後一年內尚未賣出，就要按持有多戶非自住房屋累進課税，依照現行《台北市房屋稅徵收自治條例》規定，在2戶以下者，每戶均為2.4%；持有3戶以上者，每戶均為3.6%。

財政局長陳家蓁表示，有關持有多戶房屋累進課税的部分，市府目前的方向是：取消3戶適用自住稅率的規定，單一自住維持1.2%；累進稅率提高為第2到3戶1.5%到2.4%、第4到5戶以上2.4到3.6%、第6戶以上4.8%。

