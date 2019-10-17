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理財周刊／營收雙率雙升成長股出列

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

資金行情推升台股強勢突破「萬一」心理關卡，前三季業績亮麗、有基本面支撐的股漲有理，惟台股總市值與GDP之比值逼近歷史高點，作多指數期貨的投資人須嚴控風險。

文／馮泉富

名稱不重要，市場要的是實質的寬鬆行動，且於前一周也滿願了。近期只要是關於總經基本面的數據，不論是國內外，沒一個是好看的。但是也因為多項數據的不佳，促成了FED的貨幣寬鬆政策，這也是我們連續數周提及的「共生效應」，只要景氣趨緩的速度不要過快，充沛的資金就容易作怪。

不是QE…不，是QE！

請繼續往下閱讀...

不論FED主席鮑爾如何解釋這不是重啟量化寬鬆(QE)政策，已經不重要，重點在於其將用銀彈注入貨幣市場，增加流動性。FED宣布從十月中旬起將啟動每月六百億美元購債計畫(標的鎖定在五週至五十二週國庫券期別)，以增強對作為貨幣政策指導工具的基準利率之控制，其購債時間將持續到明年第二季，且將繼續透過隔夜和定期回購操作，這項舉動將維持到明年一月，其中定期回購每周兩次、每次發行額約三五○億美元，隔夜回購操作則每天進行，每次操作發行額約七五○億美元，以徹底撲滅九月貨幣市場出現流動性緊縮的情況。

首先看到的效果就是長短天期公債殖利率不再倒掛，影響金融體系貸放意願的憂慮可以解除。第二，美元轉弱，降低全球新興市場流動性壓力。第三，滿足市場的期待性，提升了一部分資金的風險偏好，有利於股市。

由於市場預估FED每個月能從貨幣市場買到之票據金額，大約只有二五○億美元，如果FED每個月想買的量要更多，將不得不尋求其他天期之債券，例如兩年期或三年期公債。其效應是，就算十月三十日沒降息，市場實質利率其實已有被壓低的效果。

不過，這裡要提醒投資人的是，今日貨幣寬鬆的局面是建立在「景氣趨緩」的共生基礎。因此，不能完全忽略基本面虛弱的事實，不論美股還是台股，單憑資金面短期推升指數，問題也許不大，但是重點在於能維持高檔的時間有多長，時間夠長才能有資金外溢效果，個別族群才有輪漲機會。如果只是曇花一現，意義不大。

因此，現階段操作指數的投資人，宜關注外資與匯率的動向。操作個股則應留意營收的變動方向，尤其是上下游的連動是否偏離常軌，交叉比對法人之進出，相對比較能避開風險。

中美正式協議並非沒有變數

除了美國FED重啟購債的重磅利多以外，中、美談判在市場無所期待下也出現轉機。第十三輪貿易談判，雙方表示達成部分初步的協議，協議的具體內容預計將在未來五週內完成。

中國承諾購買四百億至五百億美元之美國農產品，且中國證監會亦宣布，二○二○年將取消期貨公司、基金管理公司、證券公司的外資持股比例限制。美國則暫緩十月十五日對中國進口二五○○億美元商品之關稅由二五％提高至三十％措施，接著美國財政部長努欽表示與中國人民銀行行長易綱進行良好對話，若美中簽妥初步協議，考慮將中國從匯率操縱國名單中除名。市場對中、美爭端將加速拖累全球經濟之憂慮降低，這也是日前全球主要股市大漲的原因之一。

事實上，美國經濟數據每況愈下，已開始傳導至就業市場，美國九月非農新增就業人口十三．六萬人，不如市場預期十四．五萬人，九月平均時薪月增○％，年增二．九％，皆不如前期值及市場預期值；另細項部分，生產業及服務業薪資增速皆下滑。

在此當下，如果中、美爭端持續惡化，十分有可能成為壓垮美國景氣的那一根稻草，川普急於達成協議的壓力可想而知。因此，川普表示可能將在十一月十六～十七日智利聖地牙哥召開的亞太經合會(APEC)中與中國國家主席習近平會面。中國大陸方面，九月份出口年減三．二％，為近七個月最大降幅，衰退幅度較八月擴大二．二個百分點。

顯然，雖目前可望簽署第一階段貿易協議，但出現協議的主要原因是源自美中各有其經濟壓力，中美核心的矛盾問題仍未真正解決，諸如技術轉移、政府補貼、結構性改革等，皆是雙方難以退讓的議題，且十二月十五日針對約一六○○億美元中國商品實施的一五％關稅措施是否暫緩，川普並未鬆口，而習近平是否願意在美方僅是暫緩，而非取消關稅的前提下與美國簽署協議，這也為中美能否正式簽署協議埋下隱憂。

由於台灣經濟對外貿易依賴度超過六成，且出口比重最高地區為中國大陸。因此，當大陸進口額年增率也加速衰退時，台灣出口貿易很難獨善其身。根據財政部新公布的台灣九月進出口統計，金額為二八一億美元，較去年同期衰退四．六％，累計今年第三季出口值為八五○．三億美元，較去年同期下滑○．八％。

台股總市值與GDP比值　逼近歷史高點

其中對美國出口增幅由前期的二三．二％減少為八．六％，對大陸出口由前期之成長一．○％降為年減五．五％，增速下降十分陡峭，顯示提前拉貨的推測已獲證實，後續旺季不旺的階段值得擔憂。

展望十月出口成長率，統計處表示，去年十月為高基期二九四．二億美元，是歷年單月第三高，在短期內原物料價格仍低迷情況下，十月應為負成長態勢，預估為年減二％～年減三．五％，二○一九年全年出口負成長應成定局。

這對今年GDP數據不利，可能進而影響加權指數的發展空間，若以巴菲特指標觀察，「台股總市值／GDP」之比值為一八三．六一，開始逼近歷史高點，在沒有基本面支撐情形下，作多指數期貨的投資人必須嚴控風險。

精選營收雙率雙升及營益率表現佳個股

除了台灣出口額衰退以外，台股九月合併營收也表現不佳，上市櫃公司整體九月營收為三．二兆元，雖然因為是傳統旺季，月增率達八．四二％，但年增率為衰退一．○二％，中斷二○一六年九月以來年增率正成長態勢，連帶第三季合併營收年衰退三．一八％，九月合併營收創新高家數為七十六家，也比去年同期九十一家少。

因此，現階段選股策略條件當然得更為嚴謹，除了營收月增率與年增率能雙率雙升，最好搭配營益率來篩選，營益率能逐季上升更好。

例如矽創(8016)，原主力產品為小尺寸LCD驅動IC，第二季產品比重為：Mobile DDI 四○％、Industrial &Automotive DDI 二十％、Sensor 三五％、SoC 為五％。矽創持股五○．四％的昇佳，在智慧手機的狹縫與屏幕下的感測器以及環境光感測器，市佔率僅此於歐洲領導廠商AMSAMS，其近接感測器與環境光感測器已經打入全球Android 手機的四大品牌，隨著整合RGB 的第三代P-Sensors開始放量出貨，也將配合客戶後鏡頭調整色差的RGB感測器需求，以及三軸G-Sensors，甚至未來的六軸產品等方向進行開發並出貨。

相較於旗艦智慧手機使用超過十顆的感測器，該公司的感測器未來有極大的成長潛力。法人預估矽創二○二○年營收約一五八億元，年成長約一五％，其中主要成長動能來自感測器產品線，預估感測器營收將成長三五％，佔營收比重攀升至四一％。小尺寸驅動IC包含手機用、工控、車用等合計營收預估將成長五％。

預估二○一九年年的EPS約為十．五五元，二○二○年EPS約為十三．○六元，以成長動能及IC族群的本益比來觀察，還有上調空間，值得投資人長線追蹤。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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