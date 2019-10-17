雪莉「死亡報告外流」細節全遭曝！　消防署道歉：內部人員上傳社群網站

▲ 雪莉17日出殯，依家屬意願以非公開形式進行。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓女星雪莉（Sulli，本名崔真理）14日在家中上吊身亡，得年25歲。當天雪莉疑似自殺的消息一出，警消及經紀公司還未出面證實，網路上就流傳一份有關她死亡的文件，引起混亂。對此，消防當局今天（17日）為119緊急救難過程中內部文件外流的過失發表道歉聲明，向全體國民鞠躬致歉。

京畿道消防災難本部稍早召開記者會表示，「為城南市壽井區119救難隊的救援行動動向報告外流一事真心向國民道歉。內部調查指出，這份文件是在內部人員互相分享的過程中，被一名員工在14日下午3時20分左右上傳到社群網站上，因此在網路上快速擴散。」

▲ 京畿道消防災難本部發表道歉聲明，官員召開記者會道歉。（圖／京畿道消防災難本部）

聆訊監察官鄭耀漢（音譯）表示，「消防員本應成為保護國民生命財產的模範，卻發生內部文件外流的事件，對此感到慚愧，也非常失望。當局目前正對外流文件的當事人進行調查，確認犯案事實後將祭以重罰。」

《京鄉新聞》今晨獨家報導，雪莉14日被發現在住處上吊當時，載有她死亡事實及時間地點的一份文件開始在各大入口網路及社群媒體上流傳。消防當局確認這份文書是消防署內部文件後，才緊急請各大網站協助刪除。

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