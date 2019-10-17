文／洪寶山

台灣喊產業升級這麼多年了，到底遇到什麼問題？

日前《富比士》公布全球百大數位公司榜單，讓我又更警覺到這問題的嚴重性。在富比士公布的百大數位公司中，前三名為蘋果、微軟、三星，其後分別為Alphabet、AT&T、亞馬遜、Verizon、中國移動、迪士尼與Facebook。台灣則有台積電與鴻海兩家企業上榜，排行第二十與二十五名。《富比士》表示，數位技術的快速發展，正衝擊全球各大經濟領域，其中零售、媒體、旅遊與支付是影響最值得關注的行業。

時代在轉變，產業趨勢也隨之變化，但台灣產業轉型與升級一直未能成功，現在也許就是一個好的機會，危機就是轉機。在美中兩強爭霸情勢下，忽而達成共識，忽而又有人反悔，似乎應該接受這就是現在的常態了。這段時間觀察下來，這樣的局勢對台灣反倒是一個契機。

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來看看台股的表現，十月十五日氣勢如虹，收在一一一一一點，隔天十六日在台積電帶動下，早盤也以一一一六六開出，最高到一一一八○點，台積電更以二九八元再創新高，市值也增加到七．七二兆元。股市是經濟的櫥窗，台股的好表現，也讓人對台灣的經濟前景有了比較樂觀的期待。

經濟部投資處處長張銘斌表示，美中貿易戰再次升級，儘管對於全球經濟是個重要的不確定性風險，台灣若因應得宜，可化危機為轉機。經濟部長沈榮津也認為美中貿易戰給了台灣一個機會，台商回流熱烈，預期今、明兩年可望落實投資四千億元，將台灣推向「高階製造中心」地位。最重要的是，這波台商回流一定要往高階製造發展，若還是重操舊業，未來也會活不下去，產業升級是非做不可的事。

為了協助受到美中貿易戰影響的台商，政府力推「歡迎台商回台投資方案」，截至目前已有一一八家廠商響應台商回台2.0方案，張銘斌預估今年底前台商回台投資金額可望上看七千至八千億元，用這些資金活水來帶動產業升級是有機會的。

加上在政府的配套措施下，中小企業從自動化往數位化發展，大企業則要從數位化往智慧化發展，企業回台勢必往高階製造發展，「台灣會重新被定位為全球高階製造中心」。至此，就能夠擺脫代工宿命，告別毛三到四的日子。

我認為這就是台灣產業轉型、升級的絕佳機會！

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