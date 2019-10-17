韓國瑜請假選總統　行政院：收到假單！應向高雄市民負責

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜自稱要「出征」、請假三個月跑總統選舉。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 17日受訪時表示，韓國瑜假單在15日已經送到政院，對於對方要請假選總統，行政院沒有准駁權力，只會備查假單，重點還是韓國瑜要向高雄市民負責。

韓國瑜16日第一天開始請假後的競選行程，面對媒體追問，他呼籲總統蔡英文跟著請假，「在平等的狀態下，來一場君子之爭」。對此，行政院長蘇貞昌相當不以為然，17日受訪時開嗆，「韓國瑜放棄高雄，總統不可能放棄台灣」。

Kolas 17日表示，韓國瑜假單15日送抵政院備查，雖然不需要政院的核准，但韓國瑜上任不到一年就請假，必須向高雄市民負責。

至於韓國瑜要蔡英文也請假選舉，Kolas 回應，韓國瑜要請假是個人決定，既然選擇請假來競選總統，就必須跟高雄市民交代，向當時投票支持他的高雄市民負責，好好說明清楚。

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