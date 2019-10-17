4天連上53小時還接生死胎　藍衣天使下班癱坐流淚照感動17萬人

▲ 卡蒂下班後忍不住流淚的照片感動超過10萬人。（圖／翻攝自臉書／Laura McIntyre）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國女護士卡蒂（Caty Nixon）7月曾經歷一次特別辛苦的輪班，連續4天的工作中還接生死胎，讓她身心俱疲，回到家後還未換下身上的藍色制服，就累得癱坐在椅子上哭泣。她的姊妹蘿拉（Laura McIntyre）拍下她拭淚的模樣，日前上傳到臉書上向她致敬，也讓更多人體會到助產護士的辛勞。

蘿拉10日上傳這張照片並寫下，「她一定會為了這張照片殺了我，但我們能否給護士們一分鐘的時間？卡蒂剛剛連續上完第四次班，也就是4天內工作超過53個小時，還不包括每天1.5小時的通勤時間，通常沒時間吃午餐或喝水（還必須穿得像顆藍莓）。她很擅長她的工作，以致於在照顧病人時常常忘記照顧自己。」

這張照片是在7月的某個晚上拍下，而卡蒂當時剛過完辛苦的一天。蘿拉寫道，「她接生了死胎。你們有想過助產護士會看到什麼景象嗎？他們會在順利分娩、健康的母子身上看見巨大的喜悅，也看見新手媽媽的焦慮與害怕，以及剖腹產帶來的恐懼。」

蘿拉說明，「當孕婦擁有家人的支持，她們會感到平靜，但並非所有的孕婦都是這樣。助產護士會看到青少年或有毒癮的孕婦生產，也會看見兒童保護機構人員或殯葬人員。你們知道助產護士還得安排殯葬人員來接死去的孩子嗎？我以前也不知道。」

蘿拉在文末感謝卡蒂和所有護士的辛勞，且他們的努力經常被忽略，「妳很特別。妳為妳的病人、病人家屬和更多更多的人帶來祝福，謝謝妳所做的一切。」這篇貼文目前已經獲得超過10萬人分享及17萬讚，網友也回應表示，「護士是最了不起的人，他們是活在地球上的天使！」