外送員遇警攻堅「拔槍我不敢送」　foodpanda對話惹怒網友痛批：死命必達

▲外送員遇到警方攻堅。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者許宥孺／高雄報導

警方16日晚間獲報，高雄市21歲毒品通緝犯高姓男子非法持有槍械，聲請監聽後，認為時機成熟，便持搜索票執行搜索；沒想到巧合的是，高嫌事前叫foodpanda外送晚餐，開門拿餐時看見門外有警方埋伏，便立即鎖門並將屋內一把瓦斯衝鋒長槍從4樓住處陽台往下丟，外送員嚇壞了，連忙回報客服說「同事，這地址警察有攻堅...我不敢送，自己先買掉了」。

前鎮分局17日表示，昨日圍捕高嫌時，高嫌有叫外送餐上樓。而外送人員抵達後，先是電話連聯絡高嫌，並在櫃檯向管理員換取磁扣準備上樓，警方本來想趁嫌犯開門取餐時抓人，但嫌犯驚覺有異拒絕開門，外送員就回報客服說「同事 這地址警察攻堅…我不敢送 自己先買掉了」。

▲餐點外送員向管理員換磁扣準備上樓。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到客服竟回「稍等，麻煩你繼續送給客人～遲到沒關係，這邊可以幫你備註會遲點到」。外送員見狀說「外面便衣已經拔槍，裡面說如果要破門他們要開槍...我不敢送...」客服仍堅持他要送說「建議你先在附近等候一下再繼續送給客人，這邊幫你備註了，會遲點到」。

對此對話截圖有網友認為是在造假，留言說「這是電影情節吧」、「也太扯了」、「讓我想到喜劇之王...」；另外也有網友笑說「這是死命必達的概念嗎？」、「客服也太冷血了吧？」、「客服有病是不是」。

《ETtoday新聞雲》記者致電給foodpanda公司，截至目前發稿，尚未做出回應。

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