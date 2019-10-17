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雲林國際農業機械暨資材展　預計突破5億交易金額

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▲國際農業機械暨資材展將於10月19日開始在雲林虎尾高鐵特定區連續展出3日，主辦單位也特別規劃高鐵站及會場間之免費接駁專車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國際農業機械暨資材展將於10月19日開始在雲林虎尾高鐵特定區連續展出3日，主辦單位也特別規劃高鐵站及會場間之免費接駁專車。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林國際農業機械暨資材展邁入第14年，今年在雲林虎尾高鐵特定區的展區中，邀集國內外廠商齊力展出1千2百餘攤位，從科技農業、安全農業，到各式農業新技術，展出的不止是台灣的農業科技實力，更代表對農業之重視，希望將台灣農業持續發展低成本、動力並提高效益的新農業，再創台灣農業奇蹟。

2019雲林國際農業機械暨資材展活動將於10月19日、20日、21日，於虎尾建成路與學府西路交叉處舉行，展出內容包含有各式新型專業農機、新研發農機、農業資材及農特產品展售等，從新式無人飛行噴霧機到施肥機、田間搬運車到大型曳引機、聯合收穫機等。展區也安排農業相關展示內容，包含免費苗木贈送、闖關集點換精美禮品、優良國產畜禽產品試吃及舞台節目演出。

雲林縣長張麗善表示，雲林是農業大縣，但傳統務農生活無法留住年輕人，使得從事農業的農民還是以長輩為主，科技日新月異，廠商年年推出更新穎、更方便的機械設備，隨著各式新型農業機械的普及，能減少人力支出與成本，希望能吸引年輕一代投入台灣農業，進而永續發展。

▲國際農業機械暨資材展將於10月19日開始在雲林虎尾高鐵特定區連續展出3日，主辦單位也特別規劃高鐵站及會場間之免費接駁專車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張嘉郡站上大型曳引機更顯身材嬌小。（圖／記者蔡佩旻攝）

主辦單位台灣農機工業同業公會理事長楊建生指出，去年許多參展廠商釋出促銷及大幅度的優惠折扣，讓現場買氣十分旺盛，除了現場交易金額超過5億之外，會後所延伸的農機交易額更是超過10億元，今年將讓所有廠商將釋出更優惠的價格，保證這場農機及資材界的「周年慶」名符其實。 

▲國際農業機械暨資材展將於10月19日開始在雲林虎尾高鐵特定區連續展出3日，主辦單位也特別規劃高鐵站及會場間之免費接駁專車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲記者會現場展出多款智慧農機，圖為無線自動除草機，可經手機控制也會返座自動充電。（圖／記者蔡佩旻攝）

立法院最高顧問張嘉郡說，雲林農機展在國際打響名號，今年包含英國、韓國及日本國家設備廠商前來取經，進會場時發現竟然展出掃地機，定眼一看竟是無線電動除草機，真的有非常多超越性的農業應用機器，雲林縣正全力發展智慧農業並推廣雲林良品，我們希望用最先進方式產出最優量農產品，讓雲林農產在國際發光發熱。

▲國際農業機械暨資材展將於10月19日開始在雲林虎尾高鐵特定區連續展出3日，主辦單位也特別規劃高鐵站及會場間之免費接駁專車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲記者會現場展出多款智慧農機，圖為農藥噴灑無人機。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國際農業機械暨資材展將於10月19日開始在雲林虎尾高鐵特定區連續展出3日，主辦單位也特別規劃高鐵站及會場間之免費接駁專車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲記者會現場展出多款智慧農機，圖為荷蘭大型曳引機。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國際農業機械暨資材展將於10月19日開始在雲林虎尾高鐵特定區連續展出3日，主辦單位也特別規劃高鐵站及會場間之免費接駁專車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲記者會現場展出多款智慧農機，圖為自動播種機，可直接加掛於曳引機上使用。（圖／記者蔡佩旻攝）

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