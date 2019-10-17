拚2022年前後建「自己的太空站」　陸備戰高密度飛行任務

▲長征五號運載火箭。（圖／翻攝自中國運載火箭技術研究院官網）

記者馬叔安／綜合報導

大陸中國載人航天網站17日指出，目前大陸的太空站（大陸稱空間站）研製建設正穩步推進，工程全線積極備戰高密度飛行任務，計劃2020年執行長征五號B運載火箭發射場區合練及首飛任務，並爭取2022年前後建成「中國人自己的太空站」。

網站指出，載人航天工程總設計師、空間科學首席專家首次聘任儀式15日下午在北京舉行，隨著大陸載人航天進入「空間站時代」，工程規模越來越大、任務密度越來越高、在軌時間越來越長，工程技術工作量、技術難度和技術風險將大幅增長。

為此，航天員乘組長期在軌工作將成為常態，取得重大空間科學成果面臨新的考驗，創新選拔任用模式、充實總設計師隊伍，成為工程建設發展的一項重大改革。

大陸首個空間（台灣稱太空）實驗室「天宮二號」於7月19日21點06分受控離軌回到地球，部分殘骸掉入南太平洋預定安全海域，這意味著中國大陸準備開始進入著手建造空間站（台灣稱太空站）的「太空站時代」。

▲「天宮二號」太空實驗室。（圖／翻攝自《新華社》微信公眾號）

央視報導，大陸載人航天工程於1992年正式實施，制定了3個階段的發展戰略，從發射載人飛船、發射太空實驗室到建造太空站，而「天宮二號」屬於第二階段中的第二個步驟。

►天宮二號在軌1037天回到地球 陸進入「太空站時代」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！