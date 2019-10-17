段考試題暗酸韓國瑜「奸詐卑鄙小人」　中市府：教師欠缺考量已口頭告誡

▲國中段考試題答案選項中，竟暗酸韓國瑜是奸詐卑鄙之人。（圖／市議員蔡耀頡提供）

記者李忠憲／台中報導

國中段考試題竟暗酸總統參選人韓國瑜是「奸詐卑鄙小人」？台中市議員蔡耀頡17日在議會專案報告拿出國中段考考卷，上頭竟暗酸韓國瑜是奸詐卑鄙小人，直指市府螺絲鬆了嗎？台中市教育局表示，應是命題老師欠缺周延考量，非特意汙衊，將口頭告誡，並要求全市教師多加注意。

「市府螺絲鬆了？」台中市議員蔡耀頡17日議會總質詢時，拿出光榮國中國文科段考考卷，其中一題選擇題的D選項提到，「韓總管是個奸詐『卑鄙』的小人，大家都對他嗤之以鼻／國榆出身『卑鄙』，世家大族多瞧不起他，不願與之為伍。」整句出現「韓」「國榆」，讓人一眼就看出是指總統參選人韓國瑜。

蔡耀頡批評，台中市學校段考居然出現影射「韓國瑜」是奸詐卑鄙小人等字眼，學校以政治意識形態命題方式，十分離譜！該題目還出現在學校段考，市長卻狀況外，等到詢問才知道這件事情，未即時掌握訊息。

▲蔡耀頡質疑段考試題沒有審核機制，市府螺絲鬆了嗎。（圖／市議員蔡耀頡提供）

蔡耀頡說，教育及學術單位不應該有如此離譜的字眼與涉及候選人姓名等相關不妥的命題，他質疑學校在命題上，難道沒有審核把關機制嗎？

台中市教育局長楊振昇對此表示，經向學校了解，該名命題老師平常沒有參加政治活動，可能命題欠缺周延考量，已請學校特別注意，校方也將口頭告誡。教育瑜也將提醒全台中老師多加注意，避免類似情況發生。

教育局補充說，該校段考試卷都是由校內教師自行命題，輔以同科教師審題，確認後再印製。但教師應該是太過專注於專業詞語運用恰當與否，在選項安排上忽略人名是否合宜。

另外，命題教師也澄清是任意編寫，非刻意設定某政黨或政治人物，自己從沒參加任何政黨，對政治也不熱衷，只是單純測驗學生語彙程度，沒有特意誣衊任何人。

教育局表示，校方對此已於今早召開檢討會議，日後學校將多加舉辦教師命題增能研習，提升教師命題及審題素養，避免此事再次發生。教育局也提醒校方多加督導老師謹慎出題，除傳授學科專業知能外，更應該嚴守行政中立原則，保障學生受教權益。

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