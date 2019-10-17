先探／伺服器概念股　先看這三檔

５Ｇ來臨帶來的大數據傳輸及儲存需求只會更大，資料中心將帶動伺服器產業的發展，廣達、勤誠、瀚宇博等廠商值得留意。

【文／劉瓊雯】

二○一九年為５Ｇ元年，目前全球多國已陸續展開５Ｇ商轉，５Ｇ商用時代即將來臨，據了解，今年已有三二個國家、約五六家電信商宣布部署５Ｇ網路，在五六家電信商當中，就有三九家已正式開通５Ｇ服務，隨著商轉的速度加快，基地台建置逐漸成形，數據資料與服務運算需求，已成了５Ｇ的標準配備。

各大企業頻建置資料中心

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雖然在美中貿易戰之下，經濟不確定性高，影響了全球伺服器產業，又在歷經一七～一八年的高速出貨成長後，客戶在庫存水位升高壓力下，一八年底許多資料中心建置冷卻，研調機構集邦科技（TrendForce）記憶體儲存研究（DRAMeXchange）日前指出，一九年上半年主要受中國資料中心疲軟影響，全球伺服器產業需求低於預期，但進入下半年可望受惠北美資料中心直接代工出貨量成長，全球出貨量將持平去年水準。Digitimes Research也預估，一九年第三季隨著客戶去化庫存調整完畢後，拉貨力道將進一步回穩，推升單季出貨量較第二季三五二萬台有十二．八％的季增幅度，與一八年同期出貨量近三九七萬台持平。

不過，５Ｇ是未來的趨勢，帶動的大數據傳輸以及儲存需求只會更大，特別是目前各國電信營運商、電子商務和社群媒體等業者，為了因應龐大資料需求不斷成長下，頻建置資料中心，值得注意的是，雲端服務的四大咖中的谷歌（Google）在一一年購置台灣彰濱工業區十五公頃土地，作為資料中心腹地，一九年再度加碼投資台灣，在台南成立第二座資料中心。

資料中心推動伺服器成長

根據市場調查，雲端業者對伺服器的需求量在未來五年的平均成長將達二○％以上，超過整體產業平均十四％的力道；另外，思科（Cisco）也預估至二一年，全球超大型資料中心將由一六年的三三八座成長到六二八座，年複合成長率為十三％，顯示雲端服務不斷成長，推升了資料中心的需求。

快速成長的雲端資料中心就是推動伺服器成長的最大動能，然而，資料中心核心關鍵就是建置數量龐大的伺服器硬體。隨Google擴大資料中心布局；另外，亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）等其他雲端服務供應商也將持續興建資料中心，相關伺服器等硬體產品台廠供應鏈，包含鴻海、英業達、廣達、緯創、緯穎等伺服器大廠，營運可望受惠。（全文未完）

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