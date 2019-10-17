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蘋果專利「智慧戒指」曝光　Apple Watch 迷你版...能和 iPhone、iPad 連接使用

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▲蘋果暗示手指上戒指的移動能影響其他裝置。（圖／翻攝自美國專利商標局）

▲蘋果暗示手指上戒指的移動能影響其他裝置。（圖／翻攝自美國專利商標局）

記者陳心怡／外電報導

繼 Apple Watch 在智慧穿戴市場大幅領先後，蘋果馬上又有新創意了。根據《AppleInsider》報導，蘋果已申請一款「智慧戒指」行動裝置專利，和智慧手錶功能類似，也一樣能和 iPhone、iPad 連接使用。

根據蘋果向美國專利商標局蘋果提交的最新專利顯示，這款「智慧戒指」搭載處理器、無線感應器、小螢幕、相機，戒指內部有其他傳感器，可以追蹤健康狀況、生物辨識或是感應手勢方向。「智慧戒指」可以說是迷你版的 Apple Watch。

這款「智慧戒指」還可以與 iPhone、iPad 進行連接互動，例如語音操控、呼叫智慧助理或操控家電等等；同時內建 NFC，可用來解鎖 Mac 電腦。

其實蘋果每週都會提出大量專利申請，但是並非所有概念都能轉化為最終產品，但他們確實表明了iPhone製造商研究和開發的興趣領域。

考慮到與該專利申請的相似性，以及蘋果在Apple Watch中投入的現有工作，對於蘋果開發「智慧戒指」或類似硬體而言，這似乎是合乎邏輯的進步。並非每個人都想要戴Apple Watch，也不是每個人都希望一直能讓放在耳內的AirPods監控健康功能，因此「智慧戒指」看起來是明智的選擇。

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