「之後你就是我女朋友」　色男不顧少女反抗硬上得逞

▲宜蘭陳姓男子性侵未成年少女，被判5年6月刑期。（示意圖／123RF）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭陳姓男子，2017年2月間，將網路認識的未成年少女，帶回住家房內，強壓少女在床並脫衣物，少女反抗說：「不行、我有男朋友」，陳男說「之後你就是我女朋友」，逼少女口交並性侵得逞，宜蘭地院以對未滿14歲女子強制性交罪，判陳男5年6個月徒刑。

判決書指出，陳男透過臉書網站認識一未成年少女，趁小女寒假返校日，當天傍晚將少女帶住處房內，強圧少女在床上並脫少女衣物時，少女反抗說：「不行、我有男朋友，你不是我男朋友不能碰我。陳男說：「之後你就是我女朋友」，陳男逼少女口交並性侵得逞。

庭訊時，陳男辯稱做愛過程，少女有翻身坐到他身上，少女並非全程是反抗的。但少女說，她是不願意的，但是沒有力氣了，她從頭到尾都沒有表示過同意，且變換性交姿勢是為求盡快脫身。

宜蘭地院衡量陳男曾於警詢及偵查中坦認犯行，復與少女父母以46萬元和解，且已給付全部款項，少女父母亦具狀表示撤回告訴意願。陳男雖於審理時有不同辯解，然並非毫無悔悟，且已積極負起賠償責任，並參以陳男無前科紀錄，及案發時陳男僅18歲，年輕氣盛、思慮未周，因此，判陳男5年6月刑期。

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