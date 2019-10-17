先探／財報行情3大贏家

二大天王大立光與台積電先後召開法說會，外資紛紛上修二檔個股目標價至5000元與300元以上，激勵台股創下今年新高，攻上11100點大關。近期法人也積極布局九月營收或第三季業績創新高之個股，鎖定蘋概股、IC設計、PCB、散熱與砷化鎵等類股；此外，股價基期相對偏低的傳產與金融股中，有不少個股第三季營運表現也不俗，可望展開落後補漲行情。

文／馮欣仁

在國慶四天連假期間，美中雙方再度進行貿易談判，且達成第一階段協議，而美國原先預計十月十五日生效對中國二五○○億美元商品加徵關稅暫緩實施。在此一利多消息激勵之下，美股四大指數齊揚，並重新站上所有均線之上。再者，美國進入企業財報周，包括摩根大通、嬌生、聯合健康等企業財報均優於預期。受到美股大漲與貿易戰和緩之激勵，以及權值王台積電受到外資紛紛調高目標價至三○○元以上，帶領台股加權指數成功飛越今年五月三日高點一一○九七點，衝上一一一○○點大關，市場氣氛再度轉趨樂觀。在熱錢持續匯入之下，新台幣匯價也大幅升值，往三○．五關卡邁進，創一年多以來新高。

然而，台股後續能否持續上攻，並站穩一萬一千點？除了觀察美中貿易談判發展與十月十七日台積電第三季法說與後市展望之外，在選股上建議從第三季業績具備成長性，但股價基期不高且技術指標在低檔的個股，相對上較為安全。從近期盤面來看，法人資金明顯往電子族群靠攏，像是華通、燿華、宏捷科、可成、雙鴻、力致、矽力ＫＹ、立積、瑞昱、環球晶等蘋概股、ＩＣ設計、矽晶圓、ＰＣＢ、散熱與砷化鎵等類股，不過，部分個股出現短線漲幅過大，且本益比偏高，得提防利多出盡。

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Switch大賣 原相下半年獲利靚

第三季向來是電子業的傳統旺季，除了蘋果iPhone 11熱賣之外，任天堂遊戲機Switch系列機種（Switch＋小型低階版Switch Lite）也大賣，截至九月底，Switch系列機種於日本市場的累計銷售量達九四○．八萬台，預估今年總銷量將突破一千萬台。再者，Switch已獲准在中國銷售，有助於擴大銷量，對於國內任天堂相關供應鏈如記憶體旺宏、影像感測ＩＣ原相、音效晶片供應商瑞昱、ＵＳＢ控制器晶片與USB-PD晶片的威盛與偉詮電、開關晶片的立積、機構件的谷崧與神基與ＰＣＢ廣宇等將受惠。

專攻影像感測ＩＣ的原相，受惠於Switch遊戲機、電競滑鼠與無線藍牙耳機（ＴＷＳ）晶片出貨暢旺，八、九月營收連續創下歷史新高，挹注第三季營收達十八．○一億元，同步改寫單季新高，預估單季ＥＰＳ達二．五元。由於大客戶任天堂日前正式發表基於任天堂Switch遊戲機的全新體感遊戲平台RingFit Adventure（健身環大冒險），法人看好Switch主機及RingFit套件將成今年底歐美耶誕節最熱賣的商品，為原相增添營運成長動能；因此，第四季業績可望維持高檔，法人預估全年ＥＰＳ挑戰六．五元，改寫歷史新高。目前原相本益比約十八倍，相較於同業如晶相光本益比高達三八倍，顯然原相投資價值被低估。

捷敏今年ＥＰＳ拚賺六元



除了ＩＣ設計之外，今年以來，封測股如日月光投控、京元電、矽格、力成等股價與業績表現都相當不錯，這四檔個股今年以來股價平均漲幅達三成以上，相較之下，專攻功率元件封測的捷敏ＫＹ漲幅明顯落後。以提供高、低電壓功率MOSFET、二極體、ＩＧＢＴ及電源轉換或電源管理ＩＣ封測服務的捷敏，受惠於旺季效應，第三季營收衝上九．三一億元，創下單季歷史新高，且因產品組合優化，毛利率可望維持三成左右，居同業之冠。（全文未完）

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