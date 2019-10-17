阿嬤顧孫「發燒抽搐」不知所措　警車鳴笛飛奔送醫救治　

▲孫子發燒抽搐，阿嬤求助警；警車一路飛奔至醫院，所幸男童平安無事。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉1名陳姓老婦（60歲），16日晚間8時許，手上抱著幼童神色慌張進入公館分駐所稱其孫子突然發高燒，不知如何處理，請警方協助將其孫子就醫。員警獲知後，見幼童不斷抽蓄，情況緊急，立刻派員駕駛警車，沿途開啟警示燈、鳴警笛一路奔馳迅速將該名幼童送醫治療。

值班警員陳明弘表示，老婦人抱著孫子尋求幫助時，看見幼童不斷抽蓄，情況緊急，立刻派員駕駛警車，沿途開啟警示燈、鳴警笛一路奔馳迅速將該名幼童送醫治療。約不到5分鐘時間，從公館協助老婦及幼童送至苗栗市區一間醫院急救，讓原本需10餘分鐘的路程，縮短一半的時間，完成救人任務。

陳姓老婦也指出，16日晚間在公館鄉家中幫忙女兒顧孫子，其後發現孫子全身高燒不退並且全身抽蓄，因家中無其他家人可以幫忙，情急之下才會抱著孫子奔向距離家中不遠的公館分駐所求助。幸好警方當機立斷，火速開車前往醫院救治，發燒情形才獲得紓解，男童母親獲知趕來醫院看見兒子平安無事，頓時卸下心中的擔憂，頻頻向警方致謝。

苗栗警察分局賴分局長銘助表示，對於同仁能本於同理心積極協助小男嬰就醫深感肯定及讚賞，同時也呼籲大眾如果家中有人身體不適需要緊急就醫時，務必保持冷靜，不要慌張，可以立即撥打119請救護車前往協助就醫，必要時警方也會派員前往協助。

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