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密集恐懼跳過！蟲蟲大軍佔領飲水機　「原因曝光」自己帶水最安心

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▲密集恐懼跳過！蟲蟲大軍佔領飲水機　「原因曝光」自己帶水最安心。（圖／翻攝新竹大小事）　▲飲水機上爬滿了滿滿的昆蟲，讓人看了頭皮發麻。（圖／翻攝新竹大小事，下同）

記者陳凱力／新竹報導

有「新竹市後花園」之稱的18尖山市新竹人每日運動的好去處，老中青皆適合的步道、地理位置方便，集眾多優勢於一身，因此一年四季，從清晨到傍晚，總是隨處可見市民在此運動，為了方便市民登山運動，18尖山更設有多處飲水機，方便運動的人補充水分。不過近日有民眾發現，山上的一處飲水機的機身爬滿疑似螞蟻的小昆蟲，讓人看得頭皮發麻，也呼籲其他人「還是自己帶水吧」。

▲密集恐懼跳過！蟲蟲大軍佔領飲水機　「原因曝光」自己帶水最安心。（圖／翻攝新竹大小事）

▲照片中雖無法確認昆蟲是否為螞蟻，城市行銷處消毒驅蟲後仍不敢大意。

請繼續往下閱讀...

照片中的飲水機爬滿了疑似螞蟻的小昆蟲，原本網友猜測，是不是有人將食物殘渣到入飲水機引來「螞蟻」，不過仔細一看，「螞蟻」所出現的地方，並不僅限於盛水盤，而是整台飲水機的機身四處散布。

負責18尖山維護管理的新竹市政府城市行銷處也表示，收到民眾通報後立即就聯絡飲水機廠商，初步已排除是食物殘渣所引起，廠商推估，可能是季節交替，氣溫忽然由炎熱快速轉換成涼爽，但飲水機機身溫度高於室溫，所以「螞蟻」才上去飲水機機身「取暖」。

城市行銷處說，飲水機是交由委外廠商清潔管理，每一個月廠商需要到現場2次，1次更換濾心、1次清潔保養，除此之外，18尖山還有清潔人員會每日巡檢，一發現問題，也會馬上通知廠商到場處理。

此次被螞蟻取暖的飲水機雖已使用酒精清潔消毒完畢，不過因為飲水機置放於戶外山區，就怕螞蟻大軍「春風吹又生」，城市行銷處也不敢掉以輕心。

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