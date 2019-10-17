不為政治人物開後門　推特：世界各國領導人不能凌駕於平台政策之上

▲推特表示，他們的政策並未幫政治人物開後門。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

推特（Twitter）相較於當前流行的其他社群網站更為自由，不過包括臉書在內，這些社群網站近來因政治領袖在平台上發表的言論而備感壓力。為此，推特15日發表聲明指出，不刪除政治人物的推文符合「公共利益」，但世界領袖「不能完全凌駕於我們的政策之上。」

過去推特曾表示，若政治人物違反其平台規定，他們的推文可能會被「隔離」，意味著其他用戶無法對該則推文進行回覆、按讚或分享。近來，關於推特如何看待世界各國領導人推文的討論愈來愈多，為釐清平台政策，推特於15日在部落格上發表聲明表示，針對惹是生非的推文，推特將保有採取「強制行動」的權利。

推特表示，他們的政策並未幫政治人物開後門。該平台的使命是提供一個論壇，使人們可以了解情況並直接與他們的領導者互動。而「與其他公眾人物直接互動、對當今政治問題的評論或對經濟、軍事、外交政策大肆抨擊通常不違反推特政策。」

但推特也強調，「世界領導人的言論不能完全凌駕於我們的政策之上。」若他們傳遞的訊息包含違反服務條款的過分行為，可能被移除或將通知設定降級。

推特將對發布不合規範的內容的帳號採取行動，這些內容包括：任何促進恐怖主義或含有「清楚且直接的暴力威脅」的推文、寫到任何家庭住址或非公開個人電話等私人訊息的推文，以及發布或分享未經他人同意的私密照片或影片、任何與兒童性剝削或鼓吹自殘有關的貼文。

推特表示，其目標是明智且公正地執行他們平台規則。「在此過程中，我們提供對執法決策的直接見解，為公眾對話提供服務，並保護公眾聽取其領導人的聲音並追究其責任的權利。」

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