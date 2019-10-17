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「沒有海巡就沒有萬里蟹」陸船越界猖狂　海巡全天候部署護蟹

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入秋時節為台灣西北海域蟳蟹汛期，也是北海岸漁民極為重要的收入來源，「沒有海巡，就沒有萬里蟹」是當地漁民口耳相傳的一句話，也代表海巡艦艇護漁成效攸關漁民生計。今年9月起海巡署艦隊分署除將基隆、淡水、新竹海巡隊巡防艇及北機隊大型巡防艦納入部署，並採取「東船北調、長期進駐」策略，全天候部署具強力水砲功能的大型艦艇巡弋，捍衛漁民作業權益。

▲▼海巡署艦隊分署驅趕越界陸船，守護漁民生計安全。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲海巡署艦隊分署驅趕越界陸船，守護漁民生計安全。（圖／記者陳豐德翻攝）

新北市富貴角西北方50浬附近之西北海域鄰近海峽中線，除本國漁船前往捕蟹外，大陸的「大型鐵殼漁船」也會趁萬里蟹汛期至該海域拖網捕撈，影響到本國漁民的生計。

為維護漁民作業安全，艦隊分署每年9月至隔年3月東北季風期間，均規劃西北護漁專案勤務，以每日編排1艦1艇執勤為原則，並適時執行擴大威力掃蕩勤務。若大陸與本國漁船發生漁事糾紛，海巡艦艇也會立即採取強制登檢的執法作為，要求陸船賠償國籍漁船損失。

▼新北「萬里蟹」吸引老饕北上大啖。（資料照）

▲ 新北「萬里蟹」官網打響名聲 連五個吃蟹國家都好奇。（圖／新北市農業局提供）

艦隊分署表示，今年受氣候影響，10月氣溫仍未明顯下降，造成萬里蟹捕獲量下滑，但在西北海域執勤能量上，艦隊分署不打任何折扣，將持續採取驅離、扣留、留置、沒入漁獲、罰鍰及沒入船舶等六大手段查緝非法越界陸船。

今年度至10月17日為止，艦隊分署總計裁罰越界陸船64艘，罰鍰總額7135萬元，展現海巡署堅定護漁之立場與決心。艦隊分署強調將持續掌握海域情勢及漁船作業情形，彈性調整護漁勤務，強化執法力度，確保漁民作業安全及海洋資源永續發展。

▼ 艦隊分署以水砲驅逐越界陸船。（圖／記者陳豐德翻攝）

 ▲▼海巡署艦隊分署驅趕越界陸船，守護漁民生計安全。（圖／記者陳豐德翻攝）

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