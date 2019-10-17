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日大學選美驚現「146cm蘿莉」！空靈系小隻馬引網暴動：戀愛惹~

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▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲今年東京女子大學校園美女的5位候選人 。（圖／翻攝自推特／@misstwcu2019）

實習記者賴韻如／綜合報導

日本各大學每年到了年底都會舉辦校園「正妹型男選拔」，今年東京女子大學校園美女的5位候選人當中，出現一名個子超級嬌小的蘿莉，看起來就像國中生誤入比賽，而她可愛的外貌引起大批網友暴動，紛紛為她拜票。

東京女子大學日前於推特公布5名進入決選的候選人，其中，這名只有146公分的3號候選人大渕野野花（大渕野々花）就站在宣傳照的正中央，特別顯眼，照片也因此呈現了完美的「凹字型」。她近日在個人推特中拉票，不忘開玩笑吐槽自己「簡直就是著名的公開處刑」。不過，這個身高卻讓許多熱愛「小隻女」的男性而言為之瘋狂。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲▼ 大渕野野花身材嬌小、笑容甜美。（圖／翻攝自推特／@miss_twcu193）

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

今年已經19歲的大渕野野花目前就讀於日本文學專攻2年級，未來目標是當上一名女主播，她除了個子相當嬌小以外，臉蛋更像洋娃娃一樣精緻，擁有高挺的鼻樑以及櫻桃小嘴，笑起來還有明顯的臥蠶。大渕野野花也時常在推特中發布自己的日常照片，露出的甜美笑容更是融化許多男粉絲。

目前東京女子大學校園美女的決賽投票尚未結束，投票結果將會在11月公開。不少網友看到大渕野野花的照片後都紛紛暴動，直呼「太可愛了」、「已戀愛」、「這真的成年了嗎」、「這麼可愛當然要幫她拜一下票」、「看起來真的太萌啦！」、「莫名激發濃厚的保護欲」。

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