高鐵南延屏東案　韓國瑜：等我當選總統後將「重新歸零」！



▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜，傾聽之旅第二天中午來到潮州，與地方人士進行「高捷、高鐵南延座談會」，由於先前交通部已拍板「左營案」延伸至屏東六塊厝，此時辦座談會恐再掀論戰，對此，韓國瑜說「如果韓國瑜當上總統，現在行政院宣布的南延案，我們不同意，我們要重新歸零來思考」。

▲國政顧問團總召張善政。（圖／記者洪正達攝）

國政顧問團總召張善政也到現場參加座談會，他批中央對於高鐵南延是「避重就輕，交差了事」，更承諾韓國瑜當選總統以後，從左營延伸到六塊厝，我會路線歸零，重新評估規劃，將屏東的高鐵、台鐵放在一起來規劃高屏地區的繁榮，現場民眾掌聲不斷。

交通部日前拍板高鐵南延採用「左營案」延伸至屏東六塊厝，韓國瑜曾表示希望高鐵能經高雄市區，才會都市發展相當有助益，這次到屏東，他說「如果韓國瑜當上總統，現在行政院宣布的南延案，我們不同意，我們要重新歸零來思考，選舉到了用中央政府的支援，下來做一個像盲腸線的高鐵，這是不對。完全不對，同樣在我們高雄林園吃太多虧，一到選舉就是林園捷運南遷，狼來了狼來了，選舉結束，通通都沒事，但是就不見這是不對」。

他說「如果有機會在中央，一定會重新檢討。另外，捷運到屏東我個人認為。這個可行性最高，而且效益是最大，提供所有高屏地區方式交通，將生活圈全部都一體化」。