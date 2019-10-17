韓國瑜民調持續低迷　鄭運鵬點出四大原因

▲韓國瑜赴小琉球展開「傾聽之旅」 。（圖／記者洪靖宜攝）



記者林銘翰／台北報導

2020總統大選進入倒數，高雄市長韓國瑜也於15日正式宣布請假三個月，全力投入2020總統大選，不過根據多份媒體民調，國民黨總統參選人韓國瑜支持度落後競選連任的總統蔡英文，讓韓粉與藍營基層焦慮不已。對此，民進黨立委鄭運鵬點出韓國瑜民調低落的四大原因，包括施政不用心、講話沒信用、政策太浮誇、理由找很多。

韓國瑜15日宣布請假後，16日便從屏東開始展開「傾聽之旅」，晚間抵達小琉球與鄉親會談時，有民眾提到希望廢除一例一休，而韓國瑜則直言「一定會重新檢討」。另外，也有人提議收入島費，韓國瑜則說「這應該可以來思考」。

民進黨立委許智傑表示，一例一休或許還有檢討的空間，但韓國瑜從競選市長到現在，開了很多政見的芭樂票，「他所講的政見未來你還會相信他嗎？」鄭運鵬則認為，國民黨在一例一休的立場應該要表達清楚，韓國瑜若想要取消一例一休，到底是要全面開放勞工在假日可以加班，又或是週休二日兩天例假全部都不能加班，如果這是他的政策，就應該講清楚一點。

對於韓國瑜請假投入總統大選，藍營也呼籲總統蔡英文比照辦理，保持行政中立。對此許智傑笑說這是「草螟弄雞公，雞公不需要理他」，倒是建議蔡英文可以跟韓國瑜講一聲「你和我一樣不要請假，一起把工作本分做好」，好好在議會上表現給大家看。

鄭運鵬則表示，韓國瑜要請假尊重他，但總統在憲法上沒有不請假的問題，韓國瑜自己做的決定不用牽拖，反倒是應該檢討自己對於很多政策、政治意見都信口開河，開一些不存在的條件才會導致民調下滑，這是他自己犯的錯誤。

鄭運鵬也說，看起來韓國瑜最大的危機還是他的支持度已經低於國民黨支持度，其中的原因應該包括施政不用心、講話沒信用、政策太浮誇、理由找很多，這就是造成他原本的支持度比國民黨高很多，現在卻低很多的原因。

其他人也看了這些新聞...

►藍營要求比照韓國瑜請假拚大選 蔡英文嗆荒謬：總統是國家運作核心

►韓國瑜放韓假 柯文哲：我是很羨慕啦！不需要走到這一步

►韓假不夠放！扣除剩餘休假韓國瑜再請57天扣薪事假

更多熱門新聞...

►「放韓假」狂掃13間宮廟 一張圖看韓國瑜「傾聽之旅」

►陳其邁：政務官沒有週六日「更沒有寒暑假」

►與蔡英文民調接近？韓國瑜：否則她不用搶中華民國的票

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來