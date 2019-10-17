全球最富有城市排行出爐　紐約奪冠北京上海名列五六

▲北京市。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

世界市場研究機構新世界財富（New World Wealth）日前公佈了2019年世界最富有城市排行榜，前20名的榜單中，由美國紐約奪得榜首，大陸的北京和上海分別名列第5和第6名，贏過首爾和巴黎等城市，香港排名第8，另外上榜的大陸城市還有深圳和杭州。

根據排行榜，排名前三甲的城市分別是紐約、東京和舊金山灣區，北京與上海名列第4名的倫敦之後，在對北京的介紹中寫道，這座城市中的財富高達2.1兆美元，同時也是中國的首都，許多中國大陸最大的企業總部都設於此。而在對上海的介紹文中，則強調該城市是中國的「金融首都」。

▲香港。（圖／CFP）

排在北、上、港之後的城市包括雪梨、新加坡、芝加哥、孟買等城市。此次新世界財富用的評選標準並不是傳統的GDP，而是看城市的財富總額，是居住在該城市的所有個人所擁有的私人財富的總合，其中包括現金、財產、股票和商業利益。

《觀察者網》指出，北京城市的綜合實力很強，在教育資源上位列大陸全國前列，清華北大、人大、交大、科大等高校都在北京。而總部在北京的世界500強企業在2018年就多達53家。

▲上海。（圖／CFP）

而素有「魔都」之稱的上海，上海證交所也是全球第四大的證交所，許多外資企業的總部都設在上海，從金融咨詢到藝術文化領域都有。

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