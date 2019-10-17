路邊停車！銀休旅「左半邊曬格子外」只停2輪　她看傻笑哭：雞腿換的嗎

▲半台銀車都在車格。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

路邊停車對很多駕駛來說是個挑戰，但就算技術再怎麼不好，最基本也要停在車格裡。一名女網友貼出一張照片，文中直呼「哪家雞腿換的，我也要買」。只見一台銀色休旅車的右半邊在車格裡，但左半邊卻整個都在馬路上，讓網友也看傻，「這484用棒棒糖換的」、「他是怎樣考過路邊停車的？」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，「哪家雞腿換的，我也要買」，接著貼出3張笑到哭的表情符號，直呼「拎娘碗粿的」，仔細看看畫面，原PO拍下路邊一排停車格，前面幾台都好好地停在格子裡，但眼前卻有一台銀色休旅車「與眾不同」，直接把車體分成兩半，右半邊停在車格裡，左半邊暴露在大馬路上。

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▲原PO直呼銀車駕駛的駕照「哪家雞腿換的」。（圖／翻攝自爆怨公社）

就有網友調侃銀車駕駛想搞兩面手法，「對收費員：我沒停啊！；對警察：我準備停車啊！」「所以一定要送他罰單+停車收費單。」不少人也附和，「這種是因為不想繳停車費、卻擔心挨罰違停，結果卻可能被開停車單，而且還被罰違停。」

其他人則是紛紛留言，「這種車超雞……讓後面的車超難出去」、「以為停兩個輪子就不用收費」、「他有選擇性障礙」、「雞腿已經不夠了，至少鴕鳥腿才夠大隻」、「這種的可以拖走嗎」、「那應該是格子劃歪的，他的車停的沒問題」、「宿醉停車法」、「有一種人開車，方向盤角度有限制的，就像這樣停車。」

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